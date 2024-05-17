МНЕНИЕ | Горобец: „Если Белоусов обеспечит технологические решения в российской армии, противостояние с НАТО обострится“
Слухи о недовольстве Сергеем Шойгу и его потенциальной отставке ходили давно, в особенности из-за недавних коррупционных скандалов в минстерстве обороны и серии задержаний высшего военного руководства страны. А именно, Юрия Кузнецова, начальника управления кадров Министерства обороны, хранящего дома 100 млн. рублей, а также заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Даже по предварительным материалам дел понятно, что это лишь вершина айсберга среди тех коррупционных схем, которые выявлены в министерстве.
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента, что стало для него уже пятой по счету инаугурацией в Кремле. Теперь, после принесения присяги на Конституции РФ, он наделен президентскими полномочиями на следующие 6 лет, до 2030 года. И если сам факт победы Путина на выборах мало кого удивил, то последующие перестановки в высших эшелонах власти вызвали неподдельный интерес.
Хоть большинство влиятельных фигур и сохранили свои должности, кадровые перемещения все равно произошли значительные, как в правительстве РФ, так и в руководстве администрации президента. Из интересного – бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, считавшийся приближенным к Путину и занимавший пост на протяжении 16 лет, стал помощником президента по кораблестроению, что выглядит как аппаратное понижение. В свою очередь, его сын Дмитрий, наоборот, набрал аппаратный вес, переместившись с поста министра сельского хозяйства на должность вице-премьера, поэтому говорить о снижении влияния этой группы преждевременно. Бывший помощник Путина Максим Орешкин, отвечавший за экономику, стал заместителем руководителя администрации президента. А бывший охранник Путина Алексей Дюмин, занимавший пост губернатора Тульской области и входящий в ближний круг главы РФ, теперь будет консультировать президента по вопросам военно-промышленного комплекса.
Путин решил не менять главу правительства, сохранив на этом посту Михаила Мишустина, что практически единогласно поддержала Госдума. Это указывает на дальнейшее усиление позиций Премьера в Кремле. Мишустин предложил Госдуме назначить и.о. главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Такое повышение статуса обусловлено необходимостью обеспечения технологического лидерства РФ, и реализацией именно этой задачи Путина будет заниматься Мантуров. Его повышение также указывает на рост влияния так называемой группы Чемезова во власти. Прямо перед новым назначением Мантурова, Путин провел встречу с ним и генеральным директором госкорпорации „Ростех“ Сергеем Чемезовым, где обсуждалась работа в промышленном секторе, удельный вес „Ростеха“ в котором значителен. Вероятно, от Мантурова Путин в дальнейшем будет ожидать налаживания эффективного функционирования всей промышленности в условиях санкций и потребностей импортозамещения.
Однако чуть ли не самые значительные перемены произошли в силовом блоке. Тут ряд влиятельных фигур смогли сохранить свои посты – глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, начальник Главного управления спецпрограмм президента Александр Линец. К данному моменту не подтвердились слухи о смене главы Генштаба Валерия Герасимова.
Сергей Шойгу отстранен за коррупцию
На должность министра обороны РФ был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он сменил Сергея Шойгу, который был министром на протяжении 12 лет. Слухи о недовольстве Сергеем Шойгу и его потенциальной отставке ходили длительное время, в особенности из-за недавних коррупционных скандалов в МО и серии задержаний высшего военного руководства страны. А именно, Юрия Кузнецова, начальника управления кадров Министерства обороны, хранящего дома 100 млн. рублей, а также заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Даже по предварительным материалам дел понятно, что это лишь вершина айсберга среди тех коррупционных схем, которые выявлены в министерстве, и работали они на протяжении многих лет.
Хоть провоенные ресурсы особо не жаловали предыдущего министра, мало энтузиазма последовало и после назначения Белоусова, поскольку за ним установился шлейф „гражданского экономиста“, что не входит в логику нынешней милитаристской концепции противостояния со всем Западом.
Белоусова называют одним из главных придворных экономистов Путина. Это наводит на мысли, что этим назначением Путин хочет сделать акцент на попытке выигрыша в войне не столько при помощи мобилизаций, сколько в функционировании ВПК и работающей на потребности фронта экономики в условиях военного времени. Соответственно, эта концепция подразумевает, что российский ВПК должен стать более сильным и адаптивным, чем ВПК Украины и Запада.
Относительно Шойгу также можно ставить под вопрос, все ли так для него плохо, как это представляется на первый взгляд. Или же назначением на должность секретаря Совбеза РФ Путин отвел его от коррупционного шлейфа. Сама же новая должность Шойгу, хоть и не имеет реальных командных полномочий и бюджетов, однако сохраняет перспективу большого аппаратного влияния и прямой коммуникации с президентом. Не исключено и то, что Шойгу займется на этой должности координацией всех силовиков, и, возможно, попытается повысить роль Совбеза как такового.
В контексте балансирования групп влияния, с уходом Шойгу произошло ослабление в военном ведомстве близкого к нему Геннадия Тимченко в пользу олигарха Сергея Чемезова. Подтверждением этого является то, что Чемезову удалось отстоять своего племянника Алексея Криворучко, который скорее всего останется заместителем министра обороны и сохранит свое влияние на процессы закупки вооружений.
Вместе с этим кураторство ВПК было выведено из сферы Министерства обороны. А перед кадровыми изменениями как раз нарастал конфликт между военным ведомством и производителями военной продукции. В частности, военные жаловались на длительное производство вооружений, проблемы с их качеством в целом. Кураторы военной промышленности также критиковали Министерство за коррупцию. Сейчас следует наблюдать за тем, будет ли далее команда Шойгу выбиваться из МО.
Андрей Белоусов готовится к длительной войне
В таких условиях начал свой министерский путь Андрей Белоусов, от которого ожидают оптимизационных решений и чистки внутренних затрат Министерства обороны. Тут сразу возникает вопрос, справится ли с такой задачей новый министр, и какое сопротивление встретит со стороны высоких чинов. Как известно, генералитет в таких ситуациях не особо жалует новое начальство, которое было поставлено с целью проведения аудита и чисток. Не стоит забывать и о том, что для ожидаемой от Белоусова интеграции экономики силового блока в экономику РФ нужна еще и координация с другими министерствами и ведомствами.
Следующий вопрос – не приведет ли замена министра обороны к дезорганизации управления российской армией, пускай даже на время. Пока что Путин оставил на своем посту начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Ожидается, что Белоусов сосредоточится на наведении порядка с финансами и управлением в Министерстве обороны, и не будет вмешиваться в командование армией, оставив это на Герасимове. Однако даже в контексте тех полномочий, которые отведены Белоусову (снабжение, логистика, поставки вооружений в армию), и, если продолжатся отставки по коррупционным делам, как минимум понадобится время для перезапуска процессов после назначения новых людей.
Кроме этого, оппозиционные Шойгу силы надеялись на назначение министром обороны Алексея Дюмина в связке с Сергеем Суровикиным во главе Генштаба. Теперь эти силы могут пытаться вернуться в Министерство обороны под руководством Белоусова. Если это произойдет, а Герасимов останется в Генеральном штабе, это может быть основой для нового конфликта между двумя ведомствами.
Пока, по первым шагам Белоусова на новом посту наблюдается то, что он не горит желанием проводить кадровые чистки, поскольку имеет приоритетную задачу разобраться в затратах. Примечательно и то, что Шойгу все же может попытаться сохранить определенное влияние на министерство обороны. В проведенном Путиным совещании по развитию ВПК, которое произошло сразу после изменений в силовом блоке, участвовали и Шойгу, и Белоусов, и Дюмин. Задача, выполнить которую потребовал от них Путин – утроить усилия по развитию ВПК, не допустив при этом перекосов в экономике и промышленности. Делаться это будет в надежде на то, что давно отработанные коррупционные схемы в Министерстве и ВПК будут одномоментно разрушены как раз тогда, когда военные бюджеты значительно увеличиваются. Сможет ли это произойти после нескольких показательных задержаний, вопрос риторический.
Если Белоусову удастся обеспечить технологические и инновационные решения в российской армии, противостояние с НАТО может обрести новые очертания, со всеми вытекающими рисками для приграничных с Россией стран.
Хотелось бы взглянуть на более глобальные процессы, которые могут быть запущены такими перестановками. По задумке, новый министр обороны должен заняться оптимизацией в контексте подготовки к длительной войне, что в российской концепции означает даже не столько войну с Украиной, сколько противостояние со всем блоком НАТО. Однако какими будут действия Кремля, если окажется, что план оптимизации расходов и чисток невыполним? Учитывая степень коррумпированности МО, такой вариант вполне возможен. Если Белоусову удастся обеспечить технологические и инновационные решения в российской армии, противостояние с НАТО может обрести новые очертания, со всеми вытекающими рисками для приграничных с Россией стран. В случае провала плана Путина, следующим шагом, пусть и не скорым, может быть поиск решений для выхода на путь окончания войны. Более того, если Шойгу ассоциируется с ее началом, Белоусов в итоге может стать тем, кто будет ассоциироваться с ее завершением.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!