МНЕНИЕ | Горобец: „Если Белоусов обеспечит технологические решения в российской армии, противостояние с НАТО обострится“

Путин решил не менять главу правительства, сохранив на этом посту Михаила Мишустина, что практически единогласно поддержала Госдума. Это указывает на дальнейшее усиление позиций Премьера в Кремле. Мишустин предложил Госдуме назначить и.о. главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Такое повышение статуса обусловлено необходимостью обеспечения технологического лидерства РФ, и реализацией именно этой задачи Путина будет заниматься Мантуров. Его повышение также указывает на рост влияния так называемой группы Чемезова во власти. Прямо перед новым назначением Мантурова, Путин провел встречу с ним и генеральным директором госкорпорации „Ростех“ Сергеем Чемезовым, где обсуждалась работа в промышленном секторе, удельный вес „Ростеха“ в котором значителен. Вероятно, от Мантурова Путин в дальнейшем будет ожидать налаживания эффективного функционирования всей промышленности в условиях санкций и потребностей импортозамещения.

Хоть большинство влиятельных фигур и сохранили свои должности, кадровые перемещения все равно произошли значительные, как в правительстве РФ, так и в руководстве администрации президента. Из интересного – бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, считавшийся приближенным к Путину и занимавший пост на протяжении 16 лет, стал помощником президента по кораблестроению, что выглядит как аппаратное понижение. В свою очередь, его сын Дмитрий, наоборот, набрал аппаратный вес, переместившись с поста министра сельского хозяйства на должность вице-премьера, поэтому говорить о снижении влияния этой группы преждевременно. Бывший помощник Путина Максим Орешкин, отвечавший за экономику, стал заместителем руководителя администрации президента. А бывший охранник Путина Алексей Дюмин, занимавший пост губер нато ра Тульской области и входящий в ближний круг главы РФ, теперь будет консультировать президента по вопросам военно-промышленного комплекса.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента, что стало для него уже пятой по счету инаугурацией в Кремле. Теперь, после принесения присяги на Конституции РФ, он наделен президентскими полномочиями на следующие 6 лет, до 2030 года. И если сам факт победы Путина на выборах мало кого удивил, то последующие перестановки в высших эшелонах власти вызвали неподдельный интерес.

Однако чуть ли не самые значительные перемены произошли в силовом блоке. Тут ряд влиятельных фигур смогли сохранить свои посты – глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, начальник Главного управления спецпрограмм президента Александр Линец. К данному моменту не подтвердились слухи о смене главы Генштаба Валерия Герасимова.

Сергей Шойгу отстранен за коррупцию

На должность министра обороны РФ был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он сменил Сергея Шойгу, который был министром на протяжении 12 лет. Слухи о недовольстве Сергеем Шойгу и его потенциальной отставке ходили длительное время, в особенности из-за недавних коррупционных скандалов в МО и серии задержаний высшего военного руководства страны. А именно, Юрия Кузнецова, начальника управления кадров Министерства обороны, хранящего дома 100 млн. рублей, а также заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Даже по предварительным материалам дел понятно, что это лишь вершина айсберга среди тех коррупционных схем, которые выявлены в министерстве, и работали они на протяжении многих лет.

Хоть провоенные ресурсы особо не жаловали предыдущего министра, мало энтузиазма последовало и после назначения Белоусова, поскольку за ним установился шлейф „гражданского экономиста“, что не входит в логику нынешней милитаристской концепции противостояния со всем Западом.

Белоусова называют одним из главных придворных экономистов Путина. Это наводит на мысли, что этим назначением Путин хочет сделать акцент на попытке выигрыша в войне не столько при помощи мобилизаций, сколько в функционировании ВПК и работающей на потребности фронта экономики в условиях военного времени. Соответственно, эта концепция подразумевает, что российский ВПК должен стать более сильным и адаптивным, чем ВПК Украины и Запада.