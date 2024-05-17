Мнение
17.05.2024, 19:40

МНЕНИЕ | Месяц новой власти в Таллинне: закрыть, переименовать, уволить

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Вадим Белобровцев
депутат Рийгикогу
Вадим Белобровцев
Вадим Белобровцев
ФОТО: KARLI SAUL | Delfi Meedia

14 апреля городское собрание Таллинна с третьей попытки утвердило в должности нового мэра Евгения Осиновского и вице-мэров. Прошел месяц, и стали видны первые шаги новой коалиции четырех партий – реформистов, социал-демократов, Isamaa и Eesti 200. К сожалению, то, что горожане могли наблюдать в течение этого времени, можно кратко охарактеризовать тремя словами – закрыть, переименовать, уволить.

Мы наш, мы новый мир построим…

Новая власть с ходу закрыла целый ряд учреждений и уволила несколько десятков человек. Начали с коммуникационной службы города – закрываются бесплатные газеты Pealinn и „Столица“ и их порталы, равно как городские теленовости и передачи. Уволено почти 40 профессиональных работников. Получать информацию о происходящем в столице ее жителям станет сложнее, особенно на русском языке – вдобавок к „Столице“ новая мэрия отменила свои пресс-конференции на русском языке; остаются газеты в некоторых районах, где информация на русском еще присутствует, но, судя по заявлениям представителей партии Isamaa, которые входят в коалицию, ликвидация русской версии районных газет – вопрос ближайшего времени.

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