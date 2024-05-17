17.05.2024, 19:40
МНЕНИЕ | Месяц новой власти в Таллинне: закрыть, переименовать, уволить(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
14 апреля городское собрание Таллинна с третьей попытки утвердило в должности нового мэра Евгения Осиновского и вице-мэров. Прошел месяц, и стали видны первые шаги новой коалиции четырех партий – реформистов, социал-демократов, Isamaa и Eesti 200. К сожалению, то, что горожане могли наблюдать в течение этого времени, можно кратко охарактеризовать тремя словами – закрыть, переименовать, уволить.