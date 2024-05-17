17.05.2024, 16:28
ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Германия разгромила Казахстан. Чехия победила Австрию, а США обыграли Польшу
ФОТО: | Scanpix
В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.
17 мая, пятница
Германия – Казахстан 8:2
Великобритания – Дания 3:4
Польша – США 1:4
Чехия – Австрия 4:0
Турнирная таблица:
Группа А
Группа B
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