Хоккей
17.05.2024, 16:28

ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Германия разгромила Казахстан. Чехия победила Австрию, а США обыграли Польшу

 
Сборная Германии
Сборная Германии
ФОТО: IMAGO/ActionPictures | Scanpix

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.

17 мая, пятница

Германия – Казахстан 8:2

Великобритания – Дания 3:4

Польша – США 1:4

Чехия – Австрия 4:0

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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