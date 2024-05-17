Правда ли, что пиццу „Маргарита“ назвали в честь итальянской королевы?

Во-вторых, в конце XIX века даже по меркам небогатой Южной Италии пицца считалась едой бедняков и вовсе не была традиционным блюдом в любой неаполитанской семье. Более того, регион постоянно страдал от эпидемий холеры, что делает историю с дегустацией блюд неизвестного происхождения ещё менее вероятной. Наконец, почему заказ был сделан именно у Эспозито — тоже до конца непонятно, ведь в городе в то время работало около 60 пиццерий и заведение Эспозито ничем на их фоне не выделялось.

Подобные истории, широко представленные в популярных источниках, нередко привлекают внимание исследователей. В 2014 году историк Захари Новак из Гарвардского университета опубликовал статью , в которой не только собрал уже известные факты о появлении пиццы „Маргарита“, но и дополнил их находками, которые сделал в итальянских архивах. Новак выделяет основные элементы легенды, рассмотрение которых поможет сделать вывод о том, что произошло в действительности.

Хотя в разных публикациях детали немного отличаются, в общих чертах легенда такова. В 1889 году в Неаполь должны были прибыть король Умберто I и его жена Маргарита. Монаршая чета якобы устала от изысканной кухни, и организаторы визита решили удивить гостей. Они попросили мастера Раффаэле Эспозито приготовить три разные пиццы для королевы. На аудиенции Маргарита отдала предпочтение пицце с томатами, моцареллой и базиликом, повторявшими цвета итальянского триколора. Служащий королевского двора даже отправил Эспозито благодарственное письмо, которое до сих пор украшает стену его пиццерии (сейчас она называется Pizzeria Brandi). В том или ином виде легенда упоминается и в „ Википедии “, и в рекламных материалах ресторанов , и на туристических сайтах , и в кулинарных книгах .

В-третьих, большие сомнения вызывает подлинность благодарственного письма от служащего королевского двора Камилло Галли, которое по сей день украшает стену в заведении, ранее принадлежавшем Эспозито. Хотя подобные бумаги не были редкостью в Италии конца XIX века, найти информацию об этом письме в архивах исследователю не удалось. Не увенчались успехом и поиски следов того, что Эспозито и Галли вообще переписывались, хотя вся подобная корреспонденция тщательно документировалась. Более того, почерк на письме не совпадает с образцами почерка Галли, а печать, лишь отдалённо напоминающая королевскую, расположена не в той части листа, где была на аналогичных бумагах. Наконец, письмо было написано шариковой ручкой, а не более распространённой тогда перьевой, на обычном листе бумаги вместо специального бланка.

В-четвёртых, визит королевской четы в Неаполь в мае-июне 1889 года подробно задокументирован. Нам известны все их перемещения, встречи и посещённые мероприятия, но о дегустации пицц не говорится нигде. Новак приходит к выводу, что красивая история — не более чем миф, но сомневается, что он был создан „сверху“: „Принимая во внимание кулинарную культуру при дворе, пицца была слишком простой и далёкой от королевы едой, чтобы создать убедительный сюжет в пропагандистских целях“.

Откуда же тогда произошла легенда? Исследователь обращает внимание на то, что история об Эспозито — не единственная и рассказы о том, как монархи или аристократы едят блюдо неаполитанских бедняков — часть местного фольклора. Возникает логичный вопрос, почему же тогда растиражирована была именно эта история. Дело в том, что в 1932 году пиццерия Эспозито перешла к его племянникам, братьям Бранди. Судя по всему, в разгар Великой депрессии они решили привлечь внимание к своему ресторану, создав семейный маркетинговый миф. Отсюда, видимо, и обращение на благодарственном письме к „сеньору Раффаэле Эспозито Бранди“ — в Италии конца XIX века мужчины не подписывались двойными фамилиями, и дошедшая до нас корреспонденция Эспозито это подтверждает. Легенда распространялась благодаря флаерам пиццерии, на которых приводился пересказ истории про встречу с королевой якобы из газеты 1929 года — странно, что ресторан назывался Pizzeria Brandi за три года до того, как им стали владеть братья.

Таким образом, история о королеве, восхищавшейся едой итальянских бедняков, на деле оказалась, похоже, историей умелого маркетингового хода, который позволил неаполитанской пиццерии пережить трудные времена.

Итог: Легенда