ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ проиграл „Авсису Утилитасу“ в первом матче бронзовой серии

Первую половину матча, которая прошла в равной борьбе, „Садам“ выиграл со счетом 35:34, а в третьей четверти отрыв хозяев даже увеличился до 8 очков. Однако „Авис Утилитас“ сократил разрыв в счете, и перед решающей четвертью „Садам“ выигрывал со счетом 54:53. Однако за последние десять минут „Садам“ набрал всего пять очков, а „Авис Утилитас“ одержал уверенную победу со счетом 68:59.