Зеленский заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии в Харьковской области
Украинским войскам удалось „стабилизировать“ ситуацию с российским наступлением на севере Харьковской области — войска РФ продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров, пишет „Медуза“. Об этом 17 мая в беседе с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
„Главное на сегодня — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована… На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения — и не было“, — цитирует президента „Украинская правда“.
По словам Зеленского, российские войска не дошли до „бетонной линии обороны“ и находятся около первой линии.
Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов.
Главной целью российских войск является город Волчанск, добавил президент.
Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. В Генштабе ВСУ сообщили 13 мая, что российские военные „имеют тактический успех“ в боях за Волчанск. На следующий день ВСУ объявили, что переместили свои силы возле Волчанска „на более выгодные позиции“. В сводке 16 мая Генштаб заявил, что украинские военные сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска.
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