Зеленский заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии в Харьковской области

„Главное на сегодня — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована… На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения — и не было“, — цитирует президента „Украинская правда“.

По словам Зеленского, российские войска не дошли до „бетонной линии обороны“ и находятся около первой линии.

Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов.

Главной целью российских войск является город Волчанск, добавил президент.

Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. В Генштабе ВСУ сообщили 13 мая, что российские военные „имеют тактический успех“ в боях за Волчанск. На следующий день ВСУ объявили, что переместили свои силы возле Волчанска „на более выгодные позиции“. В сводке 16 мая Генштаб заявил, что украинские военные сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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