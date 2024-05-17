Хоккей
17.05.2024, 12:29

У ребенка - хоккейный талант. Стоит ли уезжать и куда?

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ФОТО: Pexels.com

У ребенка - хоккейный талант. Пора ехать за границу - но куда, когда и как? Отвечает Олег Сорокин, главный тренер сборной Латвии U-18.

Все дети, которые всерьез занимаются хоккеем, мечтают об НХЛ. Но как выйти на новый уровень? Когда пора искать агента? Куда есть смысл ехать, чтобы расти в мастерстве и не потеряться в „мясорубке“? MVP поговорил об этом с Олегом Сорокиным, главным тренером сборной Латвии U-18 - человеком, через которого проходят все истории успеха и провалов молодых хоккеистов.

Быть первым в деревне

Подросток хочет играть в хоккей за границей. Что важно понимать?

Об этом нужно начинать думать в более раннем возрасте. Есть вещи, к которым нужно готовиться заранее. Например, несколько лет назад многие заранее изучали вариант Швейцарии, потому что тогда нужно было отыграть в стране пять лет, а потом получить местное хоккейное гражданство. После этого ты уже не был иностранцем в местных лигах - а это уже другие перспективы. Сейчас Швейцария от этого отказалась: там стараются воспитывать больше местных игроков. Есть смысл думать о развитии хоккейных навыков, чтобы перейти на следующий уровень, и об учебе. В США университетские лиги не считаются профессиональными, поэтому можно легко совмещать учебу с игрой. Если играть в одной из младших профессиональных лиг - Хоккейной лиге Онтарио или Канадской юниорской хоккейной лиге, то это лишает возможности поступать в университет в США. Но и в Канаде сейчас есть лига, похожая на американскую USHL. Она позволяет совмещать хоккей с учебой в университете. Здесь нет зарплат, нет профессиональных контрактов, но вы можете параллельно учиться в университете. Есть еще вопрос расходов, который зависит от бюджета и планов родителей.

Куда уезжает большинство латвийских хоккеистов?

Швеция, Финляндия, Швейцария. Второй эшелон - Германия, Дания и Австрия. Вообще, Австрия в последнее время стала самой популярной страной, куда в последнее время уезжают хоккеисты, которым исполнилось 18 лет. Но не только. Там есть хоккейные академии при школах, где нужно платить серьезные деньги, но это международная, частная школа, которая тесно связана с хоккеем. Австрийцы довольно серьезно относятся к развитию хоккея, стараются поднять свою лигу и уровень ребят с помощью иностранцев. Для пары наших игроков это тоже плюс. Но давайте будем честны, если ты не игрок топ-уровня и на драфте в тебе не видят перспектив, то ты просто на подхвате.

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