У ребенка - хоккейный талант. Стоит ли уезжать и куда?

Об этом нужно начинать думать в более раннем возрасте. Есть вещи, к которым нужно готовиться заранее. Например, несколько лет назад многие заранее изучали вариант Швейцарии, потому что тогда нужно было отыграть в стране пять лет, а потом получить местное хоккейное гражданство. После этого ты уже не был иностранцем в местных лигах - а это уже другие перспективы. Сейчас Швейцария от этого отказалась: там стараются воспитывать больше местных игроков. Есть смысл думать о развитии хоккейных навыков, чтобы перейти на следующий уровень, и об учебе. В США университетские лиги не считаются профессиональными, поэтому можно легко совмещать учебу с игрой. Если играть в одной из младших профессиональных лиг - Хоккейной лиге Онтарио или Канадской юниорской хоккейной лиге, то это лишает возможности поступать в университет в США. Но и в Канаде сейчас есть лига, похожая на американскую USHL. Она позволяет совмещать хоккей с учебой в университете. Здесь нет зарплат, нет профессиональных контрактов, но вы можете параллельно учиться в университете. Есть еще вопрос расходов, который зависит от бюджета и планов родителей.