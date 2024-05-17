Феликс Дзержинский и другие солдаты: что известно о потерях России в Украине за 813 дней войны

Еженедельные показатели подтвержденных потерь России вновь начали расти, что может быть отражением продолжающегося наступления российских сил на харьковском направлении, пишет BBC.

За последние две недели подтвердилась гибель еще 1 431 человека, что выше средних показателей потерь 2022 и 2023 года.

К 17-му мая 2024 года Русская Служба Би-би-си и Медиазона установили имена 53586 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. На графике отображены основные категории погибших и число подтвержденных Би-би-си и Медиазоной потерь. Листайте галерею для более наглядной разбивки потерь в армии и на флоте.

Один из погибших в апреле — рядовой Феликс Эдмундович Дзержинский.

Современный тезка создателя советской спецслужбы и разработчика политики „красного террора“ прожил большую часть жизни в Казани под именем Айдара Сабирзянова.

В районе 2018–2019 годов, как выяснила Би-би-си, Айдар решил официально сменить свои данные и стать Дзержинским.

Судя по публикациям на странице Феликса Эдмундовича в соцсети „Вконтакте“, 17 февраля этого года он прилетел в Чечню и отправился на базу подготовки добровольцев.

Всего через девять дней Дзержинского отправили на фронт. А уже 7 апреля он погиб. Похоронили его с соблюдением ряда мусульманских обычаев.

Распределение погибших российских военных по категориям

14% известных нам погибших были добровольцами, то есть пришли в Вооруженные силы с гражданки уже после начала вторжения и подписали контракт по своему желанию. Еще 12% — мобилизованные.

Самая крупная категория потерь — это по-прежнему заключенные, поехавшие на фронт из российских колоний. На них приходится 20% всех установленных потерь российской стороны.

Реальное число потерь определенно выше, чем установленные нами цифры. Мы опираемся лишь на те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Основные тенденции

Самой быстрорастущей категорией потерь на данном этапе являются добровольцы. С осени 2023 года мы фиксируем резкий и существенный рост погибших именно в этой группе. С октября еженедельные потери добровольцев не опускались ниже 75 человек в неделю, нередко превышая показатель 100 человек в неделю.

Это может быть в первую очередь связано с тем, как именно сейчас пополняет свои ряды Минобороны России.