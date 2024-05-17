Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и стрелявший в него человек: чем они известны

Пространная реплика, подписанная именем Цинтулы и снабженная его фотографией вместе с членами организации, содержит похвальный отзыв о „Словацких воинах“ и, в частности, об их решимости противостоять волне иммиграции.

Журналисты, прочесывая интернет в поисках упоминаний о Юрае Цинтуле, нашли одно из них в фейсбуке полувоенной экстремистской, недавно распущенной организации „Словацкие воины“.

В 2015 году Цинтула создал в Левице „Движение против насилия“, рассчитывая, что со временем оно вырастет в политическую партию. Этого не случилось.

Он был членом Общества писателей Словакии и литературного клуба Duha в Левице. В четверг клуб заявил , что решительно дистанцируется от взглядов и действий Цинтулы и что он фактически не участвовал в работе клуба с 2019 года.

Юрай Цинтула до относительно недавнего времени работал в городе Левице охранником и водителем в торговом центре. Его сын сказал журналистам, что его пистолет был официально зарегистрирован.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток на брифинге 16 мая подтвердил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам.

Утром 16 мая словацкая пресса получила от полиции еще один слив: видео , на котором Цинтула, сидя в коридоре, по всей видимости, полицейского участка, кратко отвечает на вопрос о мотивах покушения: он говорит, что не приемлет политики правительства Фицо.

В премьера, по данным словацких журналистов, стрелял 71-летний Юрай Цинтула, литератор из города Левице, который расположен примерно в 50 км от места покушения, сообщает BBC .

Вначале о стрелявшем. Полиция до сих пор (к концу дня 16 мая) официально не объявила его имя, но словацкие журналисты по неофициальным каналам узнали его практически сразу после покушения, и уже через несколько часов этого человека обсуждала вся словацкая и большая часть мировой прессы.

Пока все ждут вестей и от врачей, и от полиции, есть время напомнить, чем отметился в политике Роберт Фицо. BBC рассказывает, что собой представляет человек, который в него стрелял.

При этом „Словацкие воины“, по данным прессы, были связаны с похожими российскими организациями, а также со словацким филиалом российского ультранационалистического байкерского клуба „Ночные волки“. Но о каких-либо контактах самого Цинтулы с россиянами сведений нет.

Кто такой Роберт Фицо

59-летний Роберт Фицо — лидер им же созданной левопопулистской партии „Курс — социальная демократия“. Прошлой осенью он стал премьер-министром Словакии уже в четвертый раз.

Первый раз он занял этот пост в 2006 году, а оставил его в последний раз в марте 2018 года. Тогда правительство Фицо ушло в отставку из-за массовых протестов после убийства молодого журналиста-расследователя Яна Куцьяка. Куцьяк расследовал деятельность мафии, в связях с которой обвиняли и соратников Фицо.

Во время нынешнего похода во власть Роберт Фицо за пределами Словакии обратил на себя внимание прежде всего обещанием больше не давать Украине „ни патрона“. При предыдущем правительстве Словакия была одной из самых активных союзниц Украины и бесплатно снабжала ее боевой техникой и боеприпасами.

Фицо, придя к власти, выполнил свое обещание — и Словакия больше не оказывает Украине бесплатную военную помощь.

В предвыборной программе „Курс“ заверял, что будет „поддерживать все виды гуманитарной помощи“ Украине.

Что касается военной помощи, то она, как утверждает партия Фицо, „ведет только к продлению военного конфликта и страданий гражданского населения, не меняя отношения Российской Федерации“.

Перед сентябрьскими выборами в парламент Фицо заявлял, что Евросоюз „стал военной машиной Соединенных Штатов в Украине“.

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивалось, что она ни в коем случае не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе — как и в НАТО.

В марте 2018, после убийства Яна Куцьяка, Фицо, которого протестующие на улицах сограждане в тот момент выгоняли в отставку, обвинил президента Андрея Киску в сговоре с Джорджем Соросом ради дестабилизации страны.