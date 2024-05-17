Сборная Китая по хоккею задолжала денег рижскому катку
Представители рижского катка „Курбадс“ обратились в посольство Китая и Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой получить оплату за услуги, оказанные сборной Китая по хоккею, сообщают руководители катка. Сумма долга составляет около 12 тысяч евро.
В латвийской компании поясняют, что в апреле 2023 года ледовый холл служил тренировочной базой для сборной Китая по хоккею перед ее участием в чемпионате мира (Дивизион 1B - третий по силе дивизион) в Таллинне, пишет rus.delfi.lv.
Когда китайская сборная прибыла в Ригу, ее руководство заказало различные дополнительные услуги, не включенные в первоначальную смету, - трансферные услуги, дополнительные сушилки, тренерские комнаты, аренда дополнительной формы и инвентаря, питание, услуги вратарей для тренировок команд и т.д. Дополнительные услуги были запрошены руководством сборной Китая, а их стоимость согласована с руководителем китайской сборной Владимиром Максимовым.
Но после окончания сборов оплата за предоставленные дополнительные услуги не производилась. В ходе долгой переписки с Максимовым руководство катка „Курбадс“ якобы получило обещания оплатить счета. Максимов заявил, что информация, необходимая для осуществления платежей, была передана Федерации хоккея Китая, и объяснил задержку платежей сложными внутренними процедурами.
Однако оплата так и не поступила. Поэтому менеджеры ледового катка „Курбадс“ обратились в посольство Китая и даже в ИИХФ. Сумма долга составляет около 12 тысяч евро.
Ледовый холл „Курбадс“ является домашней площадкой для одноименного клуба высшей лиги чемпионата Латвии HK Kurbads.
Катком управляет SIA „Rumbulas sporta centrs“, входящая в группу компаний автомобильного транспортно-логистического предприятия „Kurbads un Ko“. В 2022 году компания работала с оборотом 644 269 и убытком 5448 евро.
SIA „Kurbads un Ko“ зарегистрировано в 1995 году, его уставный капитал составляет 2840 евро. Крупнейшим владельцем компании является SIA „11K Holdings“, которым владеют Андис Пиканас (51%) и Патриция Пикане (49%).
Оборот концерна „Kurbads un Ko“ в 2022 году составил 14,676 миллиона евро, а прибыль достигла 1,732 миллиона евро.
В прошлом году сборная Китая после подготовки в Риге на чемпионате мира первого дивизиона (Дивизион 1В) в Таллине заняла третье место. В этом году ЧМ в Дивизионе 1А проходил в Литве, а сборная Китая стала четвертой в конкуренции шести команд, оказавшись ниже Украины, Литвы и Эстонии, но опередив Испанию и Нидерланды.