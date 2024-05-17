Кем стать? Вот шесть востребованных специальностей

Приходите и изучайте международный бизнес-менеджмент, эта программа аккредитована EFMD как одна из лучших учебных программ в мире. Специальность дает знание наиболее важных функций международных предприятий, обучение проводится на английском языке. Это широкое образование, получив которое, можно найти работу в компаниях в сфере маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и управления персоналом. По окончании обучения вас ждут на работу международные аудиторские фирмы и организации, крупные предприятия (например Ericsson, Skype) и банки. Вашими преподавателями будут несколько известных профессоров с международным опытом, а также сильные практики в области предпринимательства.

Тогда ждем вас на учебную программу по публичному управлению и государствознания! Она подготовит вас к международному сотрудничеству в решении трансграничных проблем, будь то миграция, изменение климата или экономическое развитие. И даст представление о том, как сделать публичный сектор таким же инновационным, как стартапы. Среди выпускников учебной программы – например, канцлер права Юлле Мадизе , исполнительный директор GScan и генеральный директор Налогово-таможенного департамента Марек Хельм и член команды по управлению данными Европейского парламента Энгель-Мари Мёльдер – так что это обучение по этой специальности дает возможность работать именно там, где душа желает.

Как быть, если планы на будущее неясны или принять правильное решение кажется невозможным? Загляните в себя и подумайте о том деле, от которого загораются ваши глаза. Если вы ощущаете, что для того, чтобы им заняться, вам не хватает саморазвития, красочной студенческой жизни, безграничных возможностей сотрудничества и образования мирового уровня, то проверьте, узнаете ли вы себя в следующих вопросах.

В этот момент принято задаваться вопросом, что из меня получится, ведь только что позади остался большой этап жизни. Впервые осенью вам не нужно будет идти в школу, и это рождает, с одной стороны, чувство свободы, с другой стороны, некое ощущение страха. Каким бы ни был ваш выбор, помните, что он не определяет окончательное направление вашей жизни, а означает начало нового жизненного этапа.

Вы увлечены экономикой и хотите понять, как заставить ее работать на вас?

Тогда прикладная экономика – это ответ на ваши вопросы. Специальность даст вам общую картину функционирования экономики на разных уровнях с упором на практический анализ. В разработке учебной программы активно участвовали также представители Банка Эстонии, Министерства финансов, Swedbank и PricewaterhouseCoopers. Крупнейшими работодателями для выпускников являются публичный сектор, международные консалтинговые компании и организации (например, Европейский центральный банк), банки, учреждения, занимающиеся экономическими исследованиями (например, Департамент статистики), и крупные компании (например, Eesti Energia). Среди наиболее выдающихся выпускников – несколько влиятельных в эстонском обществе людей: например, руководитель отдела финансовой политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэре, экономический эксперт Генерального директората конкуренции Европейской Комиссии Натали Лубенец и многие другие.

Вам близки темы права и правосудия, и вы предпочитаете скорее небольшую учебную группу большой аудитории?