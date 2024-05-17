Кем стать? Вот шесть востребованных специальностей
Выпускники гимназии обычно делятся на три типа: те, у кого есть четкие цели, те, кто отправляется искать приключения, и те, кто еще не знает, что делать.
В этот момент принято задаваться вопросом, что из меня получится, ведь только что позади остался большой этап жизни. Впервые осенью вам не нужно будет идти в школу, и это рождает, с одной стороны, чувство свободы, с другой стороны, некое ощущение страха. Каким бы ни был ваш выбор, помните, что он не определяет окончательное направление вашей жизни, а означает начало нового жизненного этапа.
Как быть, если планы на будущее неясны или принять правильное решение кажется невозможным? Загляните в себя и подумайте о том деле, от которого загораются ваши глаза. Если вы ощущаете, что для того, чтобы им заняться, вам не хватает саморазвития, красочной студенческой жизни, безграничных возможностей сотрудничества и образования мирового уровня, то проверьте, узнаете ли вы себя в следующих вопросах.
Хотите понять, как мы ежедневно функционируем в социальном смысле, и мечтаете решать крупные международные проблемы?
Тогда ждем вас на учебную программу по публичному управлению и государствознания! Она подготовит вас к международному сотрудничеству в решении трансграничных проблем, будь то миграция, изменение климата или экономическое развитие. И даст представление о том, как сделать публичный сектор таким же инновационным, как стартапы. Среди выпускников учебной программы – например, канцлер права Юлле Мадизе, исполнительный директор GScan и генеральный директор Налогово-таможенного департамента Марек Хельм и член команды по управлению данными Европейского парламента Энгель-Мари Мёльдер – так что это обучение по этой специальности дает возможность работать именно там, где душа желает.
Мечтаете стать гением международного бизнеса?
Приходите и изучайте международный бизнес-менеджмент, эта программа аккредитована EFMD как одна из лучших учебных программ в мире. Специальность дает знание наиболее важных функций международных предприятий, обучение проводится на английском языке. Это широкое образование, получив которое, можно найти работу в компаниях в сфере маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и управления персоналом. По окончании обучения вас ждут на работу международные аудиторские фирмы и организации, крупные предприятия (например Ericsson, Skype) и банки. Вашими преподавателями будут несколько известных профессоров с международным опытом, а также сильные практики в области предпринимательства.
Вы увлечены экономикой и хотите понять, как заставить ее работать на вас?
Тогда прикладная экономика – это ответ на ваши вопросы. Специальность даст вам общую картину функционирования экономики на разных уровнях с упором на практический анализ. В разработке учебной программы активно участвовали также представители Банка Эстонии, Министерства финансов, Swedbank и PricewaterhouseCoopers. Крупнейшими работодателями для выпускников являются публичный сектор, международные консалтинговые компании и организации (например, Европейский центральный банк), банки, учреждения, занимающиеся экономическими исследованиями (например, Департамент статистики), и крупные компании (например, Eesti Energia). Среди наиболее выдающихся выпускников – несколько влиятельных в эстонском обществе людей: например, руководитель отдела финансовой политики и экономических исследований Банка Эстонии Мартти Рандвеэре, экономический эксперт Генерального директората конкуренции Европейской Комиссии Натали Лубенец и многие другие.
Вам близки темы права и правосудия, и вы предпочитаете скорее небольшую учебную группу большой аудитории?
Юриспруденция со специализацией на Европейском союзе и международном праве – вот ответ на ваши вопросы. Обучение проводится на английском языке и обеспечивает углубленное знание принципов и систем классического права. Обучение очень эффективно благодаря небольшим учебным группам, возможностям гибридного обучения и участию в тренировочных судебных спорах. Учебную работу проводят высококвалифицированные преподаватели с докторскими степенями и опытные специалисты в этой области из разных стран. Кроме того, среди выпускников по этой специальности есть ряд известных людей, таких как вице-канцлер по вопросам предпринимательства и потребительской среды Министерства экономики и коммуникаций Сандра Сярав, эстонский дипломат и генеральный директор юридического отдела Министерства иностранных дел Эстонской Республики Керли Вески, а также эстонский дипломат и дипломатический представитель Эстонии со специальными полномочиями по экономическим вопросам Африки Маргус Рава.
Хотите постичь предпринимательство в масштабе, совершить нечто большое и впечатляющее?
В этом случае мы приглашаем вас изучать предпринимательство, цель обучения – развить модели мышления, которые останутся актуальными и в будущем, когда рабочая среда, возможности и проблемы будут совершенно иными. Учебная программа предлагает возможность выбора между пятью основными специальностями и несколькими предметами по выбору. Круг работодателей выпускников широк и разнообразен, в их число входят, например, ABB, Ernst&Young, Swedbank, LHV, Eesti Energia, Telia, Kalev и Omniva. Кроме того, бизнес-образование открывает множество возможностей и за пределами Эстонии. Вашими преподавателями будут эксперты и лидеры мнений в своей области – например, трижды выпускник TalTech Кристьян Лийвамяги. Сообщество выпускников TalTech по специальности предпринимательство является крупнейшим в Эстонии в своей области и в него входят, например, основательница Glowberry Хейди Мюлла, певец Яагуп Туйск, исполнительный директор стартапа DriveX Рауно Сигур и многие другие.
Вы хотите развиваться в совершенно новой области и быть одним из первых, кто поможет реализовать цели Эстонии и ЕС по зеленому перевороту и климатически более нейтральному будущему?
Тогда не опоздайте запрыгнуть в последний вагон: приходите изучать устойчивое предпринимательство и экономику замкнутого цикла. Обучение проходит в промышленном регионе, в Вирумааском колледже TalTech в Кохтла-Ярве и Йыхви, фокусируется на навыках для достижения зеленых целей и при этом является уникальным в регионе. Междисциплинарное обучение основано на передовых знаниях TalTech и тесном сотрудничестве с предприятиями и публичным сектором. Кроме того, в разработке учебной программы активно участвовали Eesti Energia, Enefit Power AS, Viru Keemia Grupp, Swedbank Eesti AS, KPMG, Департамент окружающей среды и другие предприятия и организации. Это совершенно новая специальность, овладев которой, вы станете ценным специалистом как в Эстонии, так и в других частях мира. Крупнейшими работодателями являются Eesti Energia и Viru Keemia Grupp.
Кем вам стать – выбираете вы сами. Вы можете пойти по стопам Сандры Сярав, Кристьяна Лийвамяги или кого-то еще, но важно при этом оставаться самим собой. Не забывайте, что ключ к вашей карьере – в ваших собственных руках, мы же – тот указатель, который поможет вам оказаться в правильном месте. Вы и есть будущее – приходите и откройте его вместе с нами!
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