Десятки дронов атаковали Новороссийск, Туапсе и Севастополь

Согласно заявлению, 51 дрон-камикадзе был уничтожен или перехвачен над территорией Крыма, 44 беспилотника — над Краснодарским краем, еще шесть дронов сбили или перехватили на Белгородской областью и один над Курской, утверждает военное ведомство.

В Краснодарском крае под удар попали Новороссийск и Туапсе. Губернатор края Вениамин Кондратьев ночью заявил, что при атаке на Новороссийск было подавлено более 10 беспилотников, „возникли локальные возгорания“.

Телеграм-канал „Осторожно, новости“ утверждает, что во время массированной атаки на город прозвучало более 30 взрывов. „С трех примерно часов ночи слышно выстрелы и взрывы. В четыре утра включили сирену воздушной тревоги, — рассказал каналу местный житель. — Выстрелы и взрывы до сих пор, а сейчас пять утра“.

Сигнал воздушной тревоги в Новороссийске отменили только после 7:00. До этого времени не начинал работать общественный транспорт, а жителей города просили не выходить из дома „ни в школу, ни на работу“.

Что было целью атаки в Новороссийске, власти не сообщают. Телеграм-канал Astra утверждает, что после взрывов был обесточен порт.

В другом черноморском городе в Краснодарском крае беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ, который уже не раз был мишенью дронов, как и другие объекты нефтепереработки в России. Очевидцы, передает BBC, сняли видео с падением беспилотника и пожаром на территории завода.

Всего было два дрона, в результате падения одного из низ произошло возгорание на территории НПЗ, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб краевой администрации. Пожар локализовали, но еще не потушили.

В аннексированном Севастополе отменили занятия в школах и детсадах из-за веерных отключений электричества, так как после массированной атаки на город повреждена подстанция „Севастополь“, следует из заявления губернатора Михаила Развожаева (Россия аннексировала Крым в 2014 году). На ремонт потребуется не менее суток.