Полиция Чехии ищет мошенников, которые продавали на матчи ЧМ по хоккею фальшивые билеты

По данным австрийского портала Heute, сотни хоккейных болельщиков в Чехии уже стали жертвами мошенников, которые продавали фальшивые билеты.

За первые четыре дня чемпионата мира по хоккею полиция Праги и Остравы обнаружила уже около 300 фальшивых билетов на соревнования. Ущерб составляет 700 000 крон (более 28 000 евро).

О том, что билет недействителен, зрители часто узнают только у турникета, через который не могут пройти на трибуну. В одних случаях билеты оказывались копиями, в других фигурировали полные подделки, на которых был помещен QR-код из рекламы на флаере.

Люди, ставшие жертвами мошенников, обычно покупали билеты на различных порталах по более низкой цене, чем на официальном сайте турнира.

По сегодняшним данным, полиция вместе с командой, специализирующейся на киберпреступности, присутствует как в Праге, так и в Остраве.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. Пражская „О2-Арена“ вмещает свыше 17 тысяч зрителей, арена в Остраве - около десяти тысяч.

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