Правда ли, что Франция отправила в Украину солдат Иностранного легиона?

Но и это издание — не первоисточник новости: Юссон ссылается на „коллег из Southfront.press“. 14 марта на этом сайте была опубликована статья на английском и французском языках о том, как во Франции, в центре подготовки в Ла-Куртин на базе Иностранного легиона формируется батальон для отправки в Украину. Никаких источников анонимный автор не приводит. Между тем этот сайт хорошо известен с начала полномасштабной войны России и Украины. В марте 2022 года Министерство финансов США внесло его в санкционный список (тогда ресурс располагался по адресу southfront.org) за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году и распространение дезинформации о войне в Украине. К Франции сайт не имеет никакого отношения: он был зарегистрирован в 2015 году в Москве и перерегистрирован по новому адресу там же в 2024 году. „Проверено“ уже обращало внимание на этот ресурс в связи с публикацией фейков о войне в Украине.