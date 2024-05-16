Правда ли, что Франция отправила в Украину солдат Иностранного легиона?
В начале мая 2024 года российские СМИ сообщили, что 100 военнослужащих французского подразделения переброшены в Донецкую область Украины. Мы решили проверить, насколько эта информация достоверна.
5 мая „Российская газета“, „Комсомольская правда“, Lenta.ru, „Газета.ру“ и другие издания написали, что 100 солдат французского Иностранного легиона были отправлены воевать в Украину. Утверждалось, что они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске, а сами военнослужащие относятся к одному из основных подразделений Иностранного легиона — 3-му пехотному полку. Большинство СМИ ссылались на Стивена Брайена, бывшего помощника замминистра обороны США, и его статью в издании Asia Times
Российская пропаганда в последние два месяца стала активнее обычного атаковать Францию и президента страны Эмманюэля Макрона. Это связано с заявлениями политика о возможной отправке французских военных в Украину. После этого французский президент стал излюбленным героем создателей фейковых новостей: именно ему, например, было посвящено большинство поддельных обложек в первые месяцы 2024 года.
Статья в Asia Times, на которую ссылаются российские СМИ, действительно существует, она была опубликована 4 мая. Её автор, Стивен Брайен, пишет в первом же абзаце: „Франция впервые официально отправила свои войска в Украину“. Далее он отмечает, что пока речь идёт о 100 военнослужащих, но в будущем их число дойдёт до 1500. Брайен, как и указано в пересказах его текста, раньше занимал пост помощника заместителя министра обороны США — правда, это было ещё в 1987-1989 годах, при президентах Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем.
Через два дня Asia Times внесла правки в статью, снабдив её уведомлением о том, что сам автор засомневался в своих источниках (которые, впрочем, в оригинальном тексте не привёл). Использованная в оригинальной публикации гиперссылка, пишет издание, не работает, а текст пришлось изменить, указав, что информация не подтверждена и что власти Франции отрицают отправку военнослужащих в Украину. На самом деле ссылка изначально была нерабочей: Asia Times просто перепечатала текст, который Брайен опубликовал в своём блоге на Substack.
В новой версии статьи издание добавило ссылку на источник информации Брайена — это оказался пост российского государственного информагентства Sputnik, опубликованный в соцсети X ещё 13 апреля. В свою очередь, Sputnik ссылался на публикацию в анонимном Telegram-канале „Военная хроника“. Судя по данным сервиса TGStat, тот пост — действительно самый ранний из тех, в котором рассказывается про французский Иностранный легион в Славянске. Запись, собравшая около 520 000 просмотров, была размещена 12 апреля в 13:15 по московскому времени. В качестве источника информации там указаны эксклюзивные „данные „Военной хроники““.
Французские власти назвали сообщения об отправке легионеров в Украину фейком. Соответствующее заявление МИД страны было опубликовано на официальной странице ведомства в Х: „Осторожно, фейк! Кампании по дезинформации, связанные с поддержкой Францией Украины, не ослабевают, и вот доказательство. НЕТ, Франция не посылала войска в Украину“.
Главная странность в сообщениях о легионерах — это указание подразделения, представители которого якобы прибыли в Славянск. 3-й пехотный полк французского Иностранного легиона базируется в Южной Америке, во Французской Гвиане. У полка несколько задач: прежде всего легионеры обеспечивают охрану космодрома в Куру, где находится Гвианский космический центр, совместно используемый Европейским космическим агентством и французским Национальным центром космических исследований. Кроме того, Иностранный легион участвует в операции „Гарпия“, направленной на борьбу с незаконной добычей золота в Гвиане. Наконец, 3-й пехотный полк отвечает за работу тренировочного центра, в котором французский спецназ учится вести операции в джунглях. Всего в полку числятся до 500 солдат и офицеров, не считая вспомогательного персонала.
Численность 3-го пехотного полка, место его базирования и специфические задачи, которые он выполняет, позволяют предположить, что вероятность отправки этого подразделения для войны в Украине чрезвычайно мала. Кроме того, на рубеже апреля и мая легионеры, помимо основной службы, были заняты другими делами: ежегодно 30 апреля Иностранный легион отмечает годовщину битвы при Камароне (1863), это один из главных памятных дней для служащих в подразделении.
8 мая 3-й пехотный полк отмечал день победы над нацистской Германией, а затем устроил день открытых дверей для местных жителей: были проведены игры для детей, лотерея, конкурс красоты.
Впрочем, автор статьи, с которой всё началось, внёс ещё большую путаницу после того, как признался в сомнительности своих источников. Брайен, поставив ссылку на Sputnik, стал оправдываться и в подтверждение своих слов привёл ещё одну публикацию. Как пишет автор, „хорошо известно, что 3-я бригада Иностранного легиона проводит тренировки перед отправкой в Украину“. Такого соединения, как 3-я бригада, в Легионе нет, однако можно предположить, что речь идёт об опечатке. В качестве источника Брайен ссылается на „французские СМИ“, а ссылка ведёт на сайт Le Courrier des Stratèges, где 15 марта появилась статья о том, как Иностранный легион якобы готовится к боям в Украине . Главный редактор этого портала — известный французский конспиролог Эрик Верхег, автор статьи — ультраправый публицист и историк Эдуар Юссон, освещающий войну в Украине с пророссийских позиций.
Но и это издание — не первоисточник новости: Юссон ссылается на „коллег из Southfront.press“. 14 марта на этом сайте была опубликована статья на английском и французском языках о том, как во Франции, в центре подготовки в Ла-Куртин на базе Иностранного легиона формируется батальон для отправки в Украину. Никаких источников анонимный автор не приводит. Между тем этот сайт хорошо известен с начала полномасштабной войны России и Украины. В марте 2022 года Министерство финансов США внесло его в санкционный список (тогда ресурс располагался по адресу southfront.org) за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году и распространение дезинформации о войне в Украине. К Франции сайт не имеет никакого отношения: он был зарегистрирован в 2015 году в Москве и перерегистрирован по новому адресу там же в 2024 году. „Проверено“ уже обращало внимание на этот ресурс в связи с публикацией фейков о войне в Украине.
В условиях продолжающихся боевых действий нельзя быть до конца уверенным в присутствии или отсутствии того или иного подразделения на фронте. Но в случае с Иностранным легионом, подразделения которого якобы уже прибыли под Славянск, слишком много неправдоподобных деталей. Во-первых, автор статьи, привлекшей внимание российских СМИ, позже признал свои источники сомнительными. Во-вторых, в наиболее вероятном анонимном первоисточнике указано, что легионеры принадлежат к полку, который выполняет задачи, никак не сочетающиеся с присутствием в Украине. В-третьих, про отправку Иностранного легиона в Россию первыми написали прокремлёвские блоги, не раз пойманные на распространении фейков.
Таким образом, пока из достоверных источников не станет известно об обратном, можно сделать вывод, что новость о присутствии в Украине французского Иностранного легиона не соответствует действительности.
Итог: Неправда