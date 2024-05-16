ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Казахстан проиграл Швеции, а Австрия сенсационно победила Финляндию. Канада обыграла Норвегию, США забили 5 голов Франции

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.