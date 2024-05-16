Хоккей
16.05.2024, 17:11

ВИДЕООБЗОР | ЧМ по хоккею: Казахстан проиграл Швеции, а Австрия сенсационно победила Финляндию. Канада обыграла Норвегию, США забили 5 голов Франции

 
ФОТО: EPA/LUKAS KABON | Scanpix

В Чехии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая в чешской Праге.

16 мая, четверг

Казахстан – Швеция 1:3

0:1 – 10 Юханссон (Бураковски, Брудин)

0:2 – 35 Юханссон (Фреден, Петтерссон)

0:3 – 41 Зеттерлунд (Лундстрем)

1:3 – 45 Бекетаев (Рымарев, Старченко)

Финляндия – Австрия 2:3

Сборная Австрии сенсационно победила Финляндию, забросив за 0,2 секунды до конца матча.

1:0 – 2 Мяэналанен (Пакаринен, Виттасмяки)

2:0 – 8 Капанен (Риикола, Каски)

2:1 – 23 Хубер (Раффль, Нисснер)

2:2 – 49 Никль (Нисснер, Хубер)

2:3 – 59 Баумгартнер (Хаудум, Ганаль)

США – Франция 5:0

Канада – Норвегия 4:1

Турнирная таблица:

Группа А

Группа B

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