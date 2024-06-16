Жизнь с человеком, который внезапно потерял рассудок. „Он выскочил из машины прямо посреди пробки и так и не пришел в себя“

Их история поднимает проблему: насколько сильным должен быть причиненный человеком вред, чтобы его можно было отправить на принудительное психиатрическое лечение?

***

Шесть лет назад около восьми утра Катрин ехала в Таллинн: нужно было отвезти детей в школу. Дети сидели сзади, а Прийт — на пассажирском сиденье.

Стоял необычайно холодный февральский день. Солнце только взошло, от высоких сугробов тянуло ночной прохладой. На оживленной многополосной дороге машина встала в пробку.

Внезапно Прийт отстегнул ремень безопасности и выскочил из автомобиля. Пробежал через все полосы к панельным домам и исчез между ними.

У Катрин затряслись колени.

„Он что, сошел с ума?“ — испуганно спросил ребенок.

Мать ответила, что у папы срочная встреча.

Катрин отвезла детей в школу, припарковала машину и разрыдалась.

Никуда ее муж не спешил. Еще накануне с ним произошло нечто странное.

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