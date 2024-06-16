Эстонский Экспресс
16.06.2024, 13:33

Жизнь с человеком, который внезапно потерял рассудок. „Он выскочил из машины прямо посреди пробки и так и не пришел в себя“

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ИСЧЕЗ МЕЖДУ ПАНЕЛЬНЫМИ ДОМАМИ: Внезапно отец отстегнул ремень безопасности, пробежал через дорогу к панельным домам и исчез между ними, дети остались сидеть на заднем сиденье. Мама знала, что на самом деле у папы не было срочных дел — случилось что-то другое.
ИСЧЕЗ МЕЖДУ ПАНЕЛЬНЫМИ ДОМАМИ: Внезапно отец отстегнул ремень безопасности, пробежал через дорогу к панельным домам и исчез между ними, дети остались сидеть на заднем сиденье. Мама знала, что на самом деле у папы не было срочных дел — случилось что-то другое.
ФОТО: Tehisaru Midjourney / Tarmo Rajamets | Delfi Meedia

Когда Катрин и Прийт еще жили вполне нормальной жизнью, они любили вместе смотреть психологические триллеры. Однако последние несколько лет жизнь самой Катрин и ее детей напоминает фильм ужасов, потому что у ее мужа появилось психическое заболевание, которое он отказывается признавать и лечить.

Их история поднимает проблему: насколько сильным должен быть причиненный человеком вред, чтобы его можно было отправить на принудительное психиатрическое лечение?

***

Шесть лет назад около восьми утра Катрин ехала в Таллинн: нужно было отвезти детей в школу. Дети сидели сзади, а Прийт — на пассажирском сиденье.

Стоял необычайно холодный февральский день. Солнце только взошло, от высоких сугробов тянуло ночной прохладой. На оживленной многополосной дороге машина встала в пробку.

Внезапно Прийт отстегнул ремень безопасности и выскочил из автомобиля. Пробежал через все полосы к панельным домам и исчез между ними.

У Катрин затряслись колени.

„Он что, сошел с ума?“ — испуганно спросил ребенок.

Мать ответила, что у папы срочная встреча.

Катрин отвезла детей в школу, припарковала машину и разрыдалась.

Никуда ее муж не спешил. Еще накануне с ним произошло нечто странное.

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