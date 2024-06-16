Жизнь с человеком, который внезапно потерял рассудок. „Он выскочил из машины прямо посреди пробки и так и не пришел в себя“(14)
Когда Катрин и Прийт еще жили вполне нормальной жизнью, они любили вместе смотреть психологические триллеры. Однако последние несколько лет жизнь самой Катрин и ее детей напоминает фильм ужасов, потому что у ее мужа появилось психическое заболевание, которое он отказывается признавать и лечить.
Их история поднимает проблему: насколько сильным должен быть причиненный человеком вред, чтобы его можно было отправить на принудительное психиатрическое лечение?
***
Шесть лет назад около восьми утра Катрин ехала в Таллинн: нужно было отвезти детей в школу. Дети сидели сзади, а Прийт — на пассажирском сиденье.
Стоял необычайно холодный февральский день. Солнце только взошло, от высоких сугробов тянуло ночной прохладой. На оживленной многополосной дороге машина встала в пробку.
Внезапно Прийт отстегнул ремень безопасности и выскочил из автомобиля. Пробежал через все полосы к панельным домам и исчез между ними.
У Катрин затряслись колени.
„Он что, сошел с ума?“ — испуганно спросил ребенок.
Мать ответила, что у папы срочная встреча.
Катрин отвезла детей в школу, припарковала машину и разрыдалась.