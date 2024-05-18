Тренер „Кривбасса“ рассказал об отношении к соотечественнику, который работает в российском „Зените“

„Я ему ничего не хочу говорить, о таких людях лучше ничего не говорить и даже не помнить, потому что это не люди. Человек так никогда не сможет сделать“, - сказал Вернидуб.

„Насколько я знаю, его отец также был в теробороне и защищает нашу страну. Он выбрал самый легкий путь - это его право. Но я думаю, он уже никогда не сможет вернуться в нашу Украину. И не то что вернуться, - посмотреть в глаза своим друзьям. Хотя я думаю, у него сейчас друзей очень мало, разве что со стороны россиян друзья остались“, - продолжил тренер.

„Я думаю, ни один украинец его уже не примет как друга или нормального человека. Поэтому даже ничего не хочется говорить“, - заключил специалист.

В тренерский штаб клуба „Зенит“ Тимощук входит с 2017 года (в 2013-2015 годах он выступал за клуб как игрок). После начала полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук продолжил работу в качестве тренера российского клуба и не высказывался на тему войны.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно запретила Тимощуку заниматься футбольной деятельностью в Украине и лишила его всех завоеванных титулов, которые он получил: победитель и серебряный призер чемпионата Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины. Кроме того, его лишили тренерской лицензии Pro-UEFA и всех государственных наград.

Анатолий Тимощук обжаловал это решение и подал обращение в Апелляционный комитет УАФ. В удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку было отказано в полном объеме.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.