Власти Словакии: преступник, стрелявший в Роберта Фицо, не был членом какой-либо радикальной группы. Его мотивы — несогласие с деятельностью правительства

По словам Шутай-Эштока, Цинтула был „активно вовлечен в политические события“.

Мотивом для покушения, передает Dennik N слова Шутай-Эштока, предположительно было несогласие стрелявшего с деятельностью правительства Фицо — сокращением военной помощи Украине, вмешательством властей в деятельность медиакомпании RTVS, упразднением офиса спецпрокурора или увольнением главы судебного совета страны.

Состояние Роберта Фицо, по данным на середину дня 16 мая, остается тяжелым. „Мы пока не можем сказать, что побеждаем, потому что масштаб ранений, вызванных четырьмя пулями, очень велик“, — сообщил журналистам министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Цинтуле предъявлено обвинение в покушении на убийство, ему грозит пожизненное заключение. Сам он признал, что планировал атаку в течение нескольких дней, но утверждает, что не хотел убивать Фицо.

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