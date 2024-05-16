МВД Украины: российские военные берут в плен и расстреливают жителей Волчанска

По утверждению министра, войска РФ, пытающиеся закрепиться в городе, не позволяют мирным жителям эвакуироваться, людей похищают и сгоняют в подвалы.

„Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили“, — пишет Клименко в своем телеграм-канале.

Следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Клименко добавил, что полицейские продолжают работать в Волчанске, несмотря на интенсивные боевые столкновения, и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию жителей.

Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. В Генштабе ВСУ сообщили 13 мая, что российские военные „имеют тактический успех“ в боях за Волчанск. На следующий день ВСУ объявили, что переместили свои силы возле Волчанска „на более выгодные позиции“. В сводке 16 мая Генштаб заявил, что украинские военные сорвали планы России продвинуться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

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