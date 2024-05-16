МНЕНИЕ | Босс боссов и война семей в российском правительстве

Итак, босс боссов мафии - Путин. А главные мафиозные семьи, которые в последнее время усились:

1. Патрушевы. Контроль над Советом Безопасности, через него влияние на другие силовые структуры. Частичный контроль над ФСБ, а через нее влияние на крупный бизнес. Влияние на работу правительства, прежде всего в области сельского-хозяйства и экологии.

2. Ковальчуки-Кириенко (блок семей). Контроль над внутренней политикой, кадрами, пропагандой и идеологической сферой. Частичный контроль над электронными и интернет-медиа. Управление семейным бизнесом Путина ( банк „Россия“ и т.д.). Контроль над Росатомом, РАН, Лукойлом. Влияние в ФСБ (через первого зама Сергея Королева и т.д.). Это наиболее перспективная группировка. Если Бориса Ковальчука назначат главой счетной палаты (а это практически неизбежно), его семья будет держать пальцы на горле у всех остальных, представители которых вдруг могут оказаться растратчиками и расхитителями по данным проверок СП.

3. Чемезовы. Существенный контроль над работой правительства (через Мантурова и т.д.). Управление всем российским ВПК. Влияние в ФСБ и АП.

Другие влиятельные семьи Ротенбергов, Сечина, Тимченко и т.д. сейчас несколько оттеснены на второй план.

Босс боссов мафии стар, а семьи конфликтуют между собой. По мере возвышения трех первых семей, остальные их будут ненавидеть всё сильнее.

К тому же Патрушевы и Ковальчуки явно нацелились привести к власти после Путина своих отпрысков. Первые ставят на Дмитрия Патрушева, вторые - на Бориса Ковальчука. У Чемезова трое сыновей, все при делах и должностях. Правда, они прослыли чуть ли не либералами. Сейчас это очевидный минус, однако при изменении ситуации, когда нужно будет двигать во власть кого-то приемлемого для Запада, это может стать, наоборот, большим конкурентным преимуществом.

Конфликт между этими семьями в борьбе за власть неизбежен. Другие семьи также будут стремиться помешать их возвышению.