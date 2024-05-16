МНЕНИЕ | Разрыв шаблона. Как изменится российская армия с приходом нового министра обороны

Вероятно, отставка Шойгу могла бы состояться и на год-два раньше, если бы „патриотическое сообщество“ и соперники Шойгу в политической элите страны (обычно называют Сергея Чемезова и Виктора Золотова) не так сильно подталкивали Путина к этому решению. Вождь категорически не любит принимать решения под давлением. А теперь — пожалуйста: давление сошло на нет — и вот вам долгожданная отставка.

Даже половины или трети из перечисленных выше причин было более чем достаточно, чтобы убрать Шойгу. В упрек ему легко поставить и слабые результаты всей украинской кампании. Аргументов в пользу Шойгу всего два: значимость („политический вес“) этой фигуры и его лояльность вождю.

Отдельная проблема — слабое взаимодействие на горизонтальном уровне и большие проблемы с коммуникацией в армейской вертикали. Командиры низшего и среднего звена не наделены правом принимать самостоятельные решения. Рапорты вышестоящим командирам ориентированы на то, чтобы приукрасить ситуацию, а не честно ее проанализировать. Направленные сверху вниз приказы часто не учитывают реальную ситуацию „на земле“.

Основные претензии к бывшему министру обороны — гигантская коррупция; плохая организация снабжения армии оружием и снаряжением; многочисленные проблемы в военной логистике, которые приводят к избыточным потерям солдат и техники; тактика „мясных штурмов“; близкий к нулевому уровень доверия солдат и командиров низшего и среднего звена к генералитету; советская стратегия и тактика ведения боевых действий (война, которую ведет Россия, не слишком технологична). Но в последнем отношении за последние два года ситуация немного изменилась: российская армия медленно, но учится.

Главный публичный радетель за отставку Шойгу, Евгений Пригожин, вероятно, уже не может испытывать радость. А ведь он шел со своими бойцами на Москву ровно за этим — добиться отставки Шойгу.

Сергей Шойгу был министром обороны 11 с половиной лет. Время для его отставки Путин выбрал в своей обычной манере: не тогда, когда армия терпела неудачи и топталась на месте, а критика министра была оглушительной (весна 2022 — лето 2023-го), а когда армия стала показывать успехи.

Роль личности в российской армии

Андрей Белоусов — совсем не военный, он даже не служил в армии. Но он идеологический государственник, работал непосредственно на Путина и очень ему предан. Хорошо известен своей честностью, прямотой и самоотдачей, готовностью сделать все для достижения поставленной цели. Плюс умение скрупулезно вникать в детали и хорошие аналитические способности. Уже в самом начале 2000-х эти черты в нем хорошо чувствовались. Белоусов тогда еще не поступил на госслужбу и возглавлял центр, занимавшийся анализом экономической конъюнктуры. Мы регулярно общались.

Будучи совершенно гражданским человеком, Белоусов по своему духу и умонастроениям отлично впишется в армейскую культуру. Проблема в том, что качества, которыми он обладает, предполагают не ту армейскую культуру, которая сложилась в российской армии.

Сегодня ты будешь копать траншею, по старому выражению, „от забора до обеда“, потому что „я — начальник, а ты — дурак“. А завтра — пойдешь брать укрепрайон вон в той лесопосадке с 80%-й вероятностью остаться в ней навсегда. Просто потому, что начальнику надо чем-то отчитаться перед своим начальником, а он требует успехов. Откажешься — пойдешь „на подвал“ (тоже с большой вероятностью остаться там навсегда).

Предыдущий абзац примерно описывает „корпоративную культуру“ российской армии. В ней низкие шансы на выживание для рядовых солдат сочетаются с большими возможностями „врать и воровать“ для генералитета.

Белоусов — про другое. Он и сам „в лепешку расшибется“, решая поставленную задачу, и всех заставит работать с перенапряжением сил, но подойдет к делу рационально, а не наобум. Проанализирует ситуацию, поймет, какие ресурсы нужны для решения задачи и каким именно способом это можно сделать. Белоусов очень организован, аккуратен и точен. И ситуацию, когда обещанное не удалось сделать, он воспринимает не как „ну и ладно, завтра получится“, а как серьезную личную проблему.