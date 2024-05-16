МНЕНИЕ | Разрыв шаблона. Как изменится российская армия с приходом нового министра обороны
Назначение Андрея Белоусова министром обороны — очень плохая новость для Украины и всех, кто может столкнуться с российской агрессией. Этот материал вышел у наших коллег из издания „Вот Так“. Оригинал колонки читайте по гиперссылке.
Шойгу не справился
Сергей Шойгу был министром обороны 11 с половиной лет. Время для его отставки Путин выбрал в своей обычной манере: не тогда, когда армия терпела неудачи и топталась на месте, а критика министра была оглушительной (весна 2022 — лето 2023-го), а когда армия стала показывать успехи.
Главный публичный радетель за отставку Шойгу, Евгений Пригожин, вероятно, уже не может испытывать радость. А ведь он шел со своими бойцами на Москву ровно за этим — добиться отставки Шойгу.
Основные претензии к бывшему министру обороны — гигантская коррупция; плохая организация снабжения армии оружием и снаряжением; многочисленные проблемы в военной логистике, которые приводят к избыточным потерям солдат и техники; тактика „мясных штурмов“; близкий к нулевому уровень доверия солдат и командиров низшего и среднего звена к генералитету; советская стратегия и тактика ведения боевых действий (война, которую ведет Россия, не слишком технологична). Но в последнем отношении за последние два года ситуация немного изменилась: российская армия медленно, но учится.
Отдельная проблема — слабое взаимодействие на горизонтальном уровне и большие проблемы с коммуникацией в армейской вертикали. Командиры низшего и среднего звена не наделены правом принимать самостоятельные решения. Рапорты вышестоящим командирам ориентированы на то, чтобы приукрасить ситуацию, а не честно ее проанализировать. Направленные сверху вниз приказы часто не учитывают реальную ситуацию „на земле“.
Даже половины или трети из перечисленных выше причин было более чем достаточно, чтобы убрать Шойгу. В упрек ему легко поставить и слабые результаты всей украинской кампании. Аргументов в пользу Шойгу всего два: значимость („политический вес“) этой фигуры и его лояльность вождю.
Вероятно, отставка Шойгу могла бы состояться и на год-два раньше, если бы „патриотическое сообщество“ и соперники Шойгу в политической элите страны (обычно называют Сергея Чемезова и Виктора Золотова) не так сильно подталкивали Путина к этому решению. Вождь категорически не любит принимать решения под давлением. А теперь — пожалуйста: давление сошло на нет — и вот вам долгожданная отставка.
Роль личности в российской армии
Андрей Белоусов — совсем не военный, он даже не служил в армии. Но он идеологический государственник, работал непосредственно на Путина и очень ему предан. Хорошо известен своей честностью, прямотой и самоотдачей, готовностью сделать все для достижения поставленной цели. Плюс умение скрупулезно вникать в детали и хорошие аналитические способности. Уже в самом начале 2000-х эти черты в нем хорошо чувствовались. Белоусов тогда еще не поступил на госслужбу и возглавлял центр, занимавшийся анализом экономической конъюнктуры. Мы регулярно общались.
Будучи совершенно гражданским человеком, Белоусов по своему духу и умонастроениям отлично впишется в армейскую культуру. Проблема в том, что качества, которыми он обладает, предполагают не ту армейскую культуру, которая сложилась в российской армии.
Сегодня ты будешь копать траншею, по старому выражению, „от забора до обеда“, потому что „я — начальник, а ты — дурак“. А завтра — пойдешь брать укрепрайон вон в той лесопосадке с 80%-й вероятностью остаться в ней навсегда. Просто потому, что начальнику надо чем-то отчитаться перед своим начальником, а он требует успехов. Откажешься — пойдешь „на подвал“ (тоже с большой вероятностью остаться там навсегда).
Предыдущий абзац примерно описывает „корпоративную культуру“ российской армии. В ней низкие шансы на выживание для рядовых солдат сочетаются с большими возможностями „врать и воровать“ для генералитета.
Белоусов — про другое. Он и сам „в лепешку расшибется“, решая поставленную задачу, и всех заставит работать с перенапряжением сил, но подойдет к делу рационально, а не наобум. Проанализирует ситуацию, поймет, какие ресурсы нужны для решения задачи и каким именно способом это можно сделать. Белоусов очень организован, аккуратен и точен. И ситуацию, когда обещанное не удалось сделать, он воспринимает не как „ну и ладно, завтра получится“, а как серьезную личную проблему.
Такой подход может сильно изменить российскую армию и сделать ее более опасной, ведь в этом институте роль личности очень высока. Под влиянием руководства генералы начнут действовать более рационально. Станет меньше вранья и бессмысленных, тупых приказов. Генералитет выйдет из состояния расслабленной роскошной жизни, и трудиться ему придется с большими перегрузками. Если не получится, то Белоусов с большой охотой займется поиском талантливых молодых офицеров, которых можно продвинуть вверх.
Все это, конечно, очень плохие новости для Украины. Одно лишь повышение рациональности управления вместе с ростом мотивированности и самоотдачи у командиров сделают сопротивление российской агрессии более сложным. Думаю, этого новый министр добиться сможет, тем более что отталкиваться придется от нынешнего, весьма низкого уровня рациональности, мотивированности и самоотдачи. Еще хуже, если Белоусову удастся сделать российскую армию более технологичной.
Старому генералитету будет очень сложно сопротивляться Белоусову. Не в последнюю очередь потому, что его отношения с силовыми структурами бесхитростны, просты и доверительны, а сам он стяжательством не отличается. Произведенные в последние дни аресты в руководстве Минобороны и Генштаба должны показать военным, что Белоусов облечен полным доверием Путина и будет действовать в согласии со спецслужбами. Это резко понижает шансы тех, кто мог бы спорить с министром, чужим для военной среды.
Эффективная армия
Белоусов отлично знает возможности и ограничения российского ВПК. Поэтому никто не удивился бы, если бы он оказался на должности, подразумевающий координацию поставок вооружений для армии. Назначить его „на другую сторону“ — в армию, а не в ВПК, было совершенно нестандартным и неожиданным решением. Но здесь „плюсом“ Белоусова может оказаться как раз то, что он, в отличие от своих предшественников, хорошо понимает, чего можно, а чего не стоит ждать от ВПК, и может соорганизовать ВПК и армию, не играя в „перетягивание каната“ и не пытаясь свалить все проблемы на „смежников“.
Точкой входа в военные дела для Белоусова станут экономика и финансы. В 2023 году Россия потратила на войну около 40% федерального бюджета, или порядка 6–7% ВВП. Это очень много. Открыв в 2022 году над армией и ВПК настоящий рог изобилия, Путин теперь хочет сказать, что добиться за эти деньги можно большего, а расходовать их — значительно эффективнее. Этим Белоусов и займется. Процесс повышения эффективности расходов окажется весьма болезненным — уголовных дел против армейского начальства может быть еще немало.
Если бы задача ограничивалась этим, Путин назначил бы Белоусова замминистра обороны при Шойгу, обозначив его роль как государева финансового инспектора. То, что этого не было сделано, означает, что мандат Белоусова более широкий — на реорганизацию всего армейского менеджмента и повышение технологической оснащенности армии. Российская экономика оказалась значительно более эффективной и боеспособной, чем армия и силовики, теперь армии предстоит сократить часть отставания.
В условиях войны с Украиной очковтирательство, создание пиар-мифов и прочее надувание щек, большим мастером в котором был Шойгу, явно стало цениться Путиным меньше, чем организованность и технологичность. На это намекает и новая должность бывшего главы ФСБ и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Теперь Патрушев будет помогать Путину развивать кораблестроение — и ничего больше.
Для затяжной и упорной войны на нескольких фронтах Белоусов подходит намного лучше, чем Шойгу или тот же Патрушев. Диктаторы сплошь и рядом совершают однотипную ошибку: опасаясь измены, они назначают на ключевые должности не ярких и компетентных соратников, а безусловно лояльных, но часто бездарных и некомпетентных. У Путина таких назначений за четверть века во главе России — не перечесть.
В экономические и финансовые структуры Путин почему-то, наоборот, назначает компетентных менеджеров. Напротив, в силовые структуры раз за разом идут лояльные, но не слишком эффективные руководители. Видимо, до войны с Украиной Путин считал, что компетентность важна в управлении гражданскими делами, а главное и единственное качество силовика — лояльность. Война могла сильно пошатнуть это представление.
Назначив Белоусова министром обороны, Путин изменил своему обычаю и, думаю, в перспективе сильно усложнил ситуацию для тех, с кем воюет и с кем может воевать Россия. Боюсь даже представить Антона Силуанова во главе ФСБ, а Эльвиру Набиуллину — министром внутренних дел.
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