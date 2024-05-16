16.05.2024, 14:51
„Влияние Патрушева стало беспокоить других“. Почему пал „второй человек“ Кремля и что это значит для Украины и других соседей России?
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ФОТО: | REUTERS
Судя по всему, борьба за власть в Кремле обострилась. К чему это приведет?
12 мая Владимир Путин подписал указ об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу. Шойгу сменит Николая Патрушева на посту секретаря Совета безопасности России. Путин предложил назначить министром обороны вместо Шойгу первого вице-премьера, экономиста Андрея Белоусова. Эксперты полагают, что Белоусов был назначен министром обороны для того, чтобы поставить всю российскую экономику на „рельсы“ военного времени: он прекрасно знает возможности российских компаний - в частности, где и что заказывать.
Уже заказано?