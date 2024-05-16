Муж племянницы Путина, дети чекистов и олигархов и никакого контроля. Позиции Михаила Мишустина в новом правительстве РФ усилились
Поздно вечером во вторник, 14 мая, Владимир Путин утвердил состав нового российского правительства. Родственник Путина Сергей Цивилев получил должность министра энергетики, а сын Юрия Ковальчука, одного из приближенных к Путину олигархов, Борис Ковальчук станет председателем Счетной палаты. Все сельское хозяйство, экологию, вопросы использования недр и землепользования будет контролировать сын некогда всесильного Николая Патрушева - Дмитрий. Однако на самом деле произошло усиление не олигархов, а премьера - Михаила Мишустина, передает Delfi.lv.
Первое заседание нового состава правительства РФ, прошедшее на фоне продолжающейся российско-украинской войны, было полностью посвящено социальным вопросам. Премьер-министр Мишустин пообещал регионам, пострадавшим от наводнений, денег. Курганской области - 4 млрд рублей (40,4 млн евро), Оренбургской - 5 млрд (50,5 млн). Ни слова о „специальной военной операции“, как в России официально называют вторжение в Украину, сказано не было. Премьер-министр РФ Мишустин избегает милитаристской риторики.