Муж племянницы Путина, дети чекистов и олигархов и никакого контроля. Позиции Михаила Мишустина в новом правительстве РФ усилились

Поздно вечером во вторник, 14 мая, Владимир Путин утвердил состав нового российского правительства. Родственник Путина Сергей Цивилев получил должность министра энергетики, а сын Юрия Ковальчука, одного из приближенных к Путину олигархов, Борис Ковальчук станет председателем Счетной палаты. Все сельское хозяйство, экологию, вопросы использования недр и землепользования будет контролировать сын некогда всесильного Николая Патрушева - Дмитрий. Однако на самом деле произошло усиление не олигархов, а премьера - Михаила Мишустина, передает Delfi.lv.