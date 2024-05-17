Истинное лицо эстонской культуры дорожного движения: себя считают хорошим водителем, других – неумехами(3)
Результаты исследования поведения на дороге, проведенного страховой компанией Balcia и исследовательской фирмой Norstat, демонстрируют, что почти две трети жителей Эстонии считают себя водителями с навыками выше среднего, но при этом очень критично относятся к другим участникам дорожного движения. Хотя большинство считает себя опытными водителями, менее четверти респондентов дали такую же оценку другим водителям.
Проводя этой весной и зимой исследование поведения на дорогах, страховая компания Balcia хотела выяснить, как водители воспринимают навыки других людей в дорожном движении. Оказалось, что 18% респондентов считают себя очень хорошими водителями, но лишь 3% считают очень хорошими навыки других водителей.
41% водителей оценили себя как водителей с навыками выше среднего, в то время как других водителей так оценили только 20% респондентов.
„Честно говоря, результаты довольно удивительны и показывают, что люди склонны переоценивать себя, в то время как способности других водителей недооценивают. Такое отношение к дорожному движении напрямую ведет к авариям и конфликтам“, - прокомментировал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.
Исследование показало, что водители-мужчины значительно более уверены в себе: 68% из них считают себя хорошими водителями или водителями с навыками выше среднего. Лишь 51% женщин могут сказать о себе то же самое. Кроме того, мужчины более критично относятся к другим участникам дорожного движения: по их мнению, каждый десятый водитель на дороге имеет навыки вождения ниже среднего, при этом так же считают всего 4% женщин. В 2% случаев респонденты мужского и женского пола считают, что другим участникам движения вообще нельзя разрешать садиться за руль.
„В дорожном движении Эстонии царят маскулинность и тестостерон. В рамках опроса мы выяснили, скольким людям приходилось сталкиваться с агрессией на дороге, и всего 6% респондентов никогда не получали негативных эмоций от дорожного движения, – добавил Семенов. – Для нас результаты опроса являются признаком того, что общей культуре дорожного движения в Эстонии есть куда развиваться“.
Чтобы узнать, какова культура дорожного движения по месту жительства каждого человека, Семенов рекомендует скачать на телефон мобильное приложение Balcia и использовать функцию Liiklusohu Aruanne, которая учитывает статистику дорожно-транспортных происшествий за предыдущие годы и множество других данных, на основе чего формируется рейтинг безопасности региона. Через это же приложение можно заказать дорожное страхование и каско, а также застраховать себя от несчастных случаев в качестве пешехода или водителя легкого транспортного средства.
„В дорожном движении каждый может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если хорошо знаешь маршрут, по которому ежедневно передвигаешься, сохраняешь внимательность в движении, не занимаешься за рулем посторонними делами и уважаешь других участников дорожного движения, – отметил Семенов. – К счастью, мы наблюдаем, что молодые водители гораздо более критично относятся к своим навыкам и более внимательны к другим водителям – это дает надежду, что культура дорожного движения в Эстонии в будущем улучшится“.
50% водителей в возрасте 18–29 лет считают свои навыки очень хорошими или лучше, чем у среднестатистических водителей, тогда как среди водителей 40–50 лет этот показатель составляет 65%. Выше всего оценивают свои навыки водители, ежедневно участвующие в дорожном движении.
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