Истинное лицо эстонской культуры дорожного движения: себя считают хорошим водителем, других – неумехами

Проводя этой весной и зимой исследование поведения на дорогах, страховая компания Balcia хотела выяснить, как водители воспринимают навыки других людей в дорожном движении. Оказалось, что 18% респондентов считают себя очень хорошими водителями, но лишь 3% считают очень хорошими навыки других водителей.

41% водителей оценили себя как водителей с навыками выше среднего, в то время как других водителей так оценили только 20% респондентов.

„Честно говоря, результаты довольно удивительны и показывают, что люди склонны переоценивать себя, в то время как способности других водителей недооценивают. Такое отношение к дорожному движении напрямую ведет к авариям и конфликтам“, - прокомментировал руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов.

Исследование показало, что водители-мужчины значительно более уверены в себе: 68% из них считают себя хорошими водителями или водителями с навыками выше среднего. Лишь 51% женщин могут сказать о себе то же самое. Кроме того, мужчины более критично относятся к другим участникам дорожного движения: по их мнению, каждый десятый водитель на дороге имеет навыки вождения ниже среднего, при этом так же считают всего 4% женщин. В 2% случаев респонденты мужского и женского пола считают, что другим участникам движения вообще нельзя разрешать садиться за руль.

„В дорожном движении Эстонии царят маскулинность и тестостерон. В рамках опроса мы выяснили, скольким людям приходилось сталкиваться с агрессией на дороге, и всего 6% респондентов никогда не получали негативных эмоций от дорожного движения, – добавил Семенов. – Для нас результаты опроса являются признаком того, что общей культуре дорожного движения в Эстонии есть куда развиваться“.