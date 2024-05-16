Врачи рассказали о состоянии премьера Словакии после операции

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, в настоящий момент „очень серьезное, однако стабильное“. Такое заявление сделала Мириам Лапуникова - глава университетской клиники имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, расположенного в центральной части Словакии.

Как указала Лапуникова, главу правительства оперировали две команды хирургов, в общей сложности операция продлилась пять часов. Сейчас Роберт Фицо находится в реанимации.

Ранее министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба сообщил в интервью BBC, что операция Фицо прошла „хорошо“ и жизнь политика в настоящий момент вне опасности. „Думаю, что в конечном счете он выживет“, - указал министр.

Между тем заместитель премьер-министра Словакии и министр обороны страны Роберт Калинак рассказал журналистам, что огнестрельные ранения, полученные Фицо, были „сложными“, однако „в течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние пациента“. Сейчас его состояние является „по-прежнему очень серьезным“.

Покушение на премьера Словакии

Нападение на Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, расположенном в центральной части Словакии. По данным СМИ, ссылающихся на очевидцев, словацкий премьер подошел к местным жителям после выездного заседания правительства, в этот момент раздались выстрелы. Политик был ранен в живот, руку и ногу, указало издание Standard. Фицо доставили на вертолете в город Банска-Бистрица, где прооперировали.

Нападавший был задержан на месте атаки. По сведениям СМИ, также была допрошена его жена. Сын задержанного рассказал словацкому новостному порталу aktuality.sk, что его отец владел огнестрельным оружием на законных основаниях.

Атаку совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице, пишут СМИ.

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