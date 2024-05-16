У популярного ласнамяэского ресторана появится свое двухэтажное здание

„Наш ресторан очень любят жители Ласнамяэ, но, к сожалению, мы не можем разместить всех в нынешних помещениях. Скоро у нас появится новое двухэтажное здание, которое позволит одновременно обслуживать более 200 человек, – пояснила управляющая сетью ресторанов Armudu Серафима Гулак. – Мы умеем работать с большими объемами, а в новом представительном ресторане поместятся как столики и терраса для небольших групп, так и большие банкетные залы, где можно проводить свадьбы и дни рождения с танцами и живой музыкой“.

Тендер на строительство выиграли REME Grupp и GRIK Construction. Общая площадь двухэтажного представительского ресторана Armudu составит 700 квадратных метров, и он будет хорошо заметен с Лаагна теэ. По словам руководителя по недвижимости и развитию бизнеса Capfield Реймо Симсалу, новое здание ресторана, безусловно, станет самым привлекательным и современным в районе Ласнамяэ.

В мае ресторан Armudu отмечает свое 10-летие. В Таллинне сеть представлена шестью ресторанами в Пеэтри, Кристийне, Пирита, Хааберсти, Ласнамяэ и центре города.

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