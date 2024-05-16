ОТ РЕДАКЦИИ | Украина и Эстония имеют право на деньги российского агрессора

На днях Рийгикогу сделал важный шаг, приняв закон , позволяющий использовать замороженные на основании санкций российские активы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате российской военной агрессии. Согласно тексту закона, „для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки. Для начала в Эстонии производства об использовании имущества должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть оговорены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества“. Помимо этого, „должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием. Владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде“.

Российские активы были заморожены после начала полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину, по некоторым данным, в странах Запада общая стоимость российских резервов составляет 300 млрд. Но упущение заключается в том, что и на третьем году войны никто не попытался использовать эти деньги, чтобы поддержать Украину и людей, которые пострадали в результате действий преступного путинского режима. Активы не были использованы для того, чтобы облегчить налоговое и иное бремя, которое несут европейские налогоплательщики, чтобы каждый день поддерживать украинскую борьбу за свободу. Мало того, что никто не решается тронуть российские замороженные активы, у западных политиков нет даже воли, чтобы решиться использовать хотя бы интрессы, которые образуются с этих активов. Напомним уважаемым читателям, что когда Саддам Хуссейн в августе 1990 года напал на Кувейт и аннексировал его, иракские активы за границей были так же заморожены, и эти средства использовали для компенсации ущерба тем, кто пострадал в результате оккупации и действий Ирака.