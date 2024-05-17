Очередной скандал в фехтовании. Союз требует от Новоселова чеки: на что потрачены 46 100 евро?

Чуть больше года назад в правление Эстонского союза фехтования пришло письмо, в котором говорилось: есть основания полагать, что спортсмен Новоселов, получивший грант ЭОК, до Токио уже не занимался спортом на высшем уровне - не посещал соревнования и не готовился к играм, то есть использовал деньги не по назначению.

Чтобы получить некоторую ясность относительно того, почему у Новоселова просят деньги, нам придется вернуться в 2018 год, когда Европейский олимпийский комитет наградил фехтовальщика, завоевавшего серебро на чемпионате Европы, зарплатой и грантом на подготовку к выступлению в Токио на Олимпийских играх. Из-за пандемии коронавируса и переноса игр двухлетняя поддержка была продлена еще на один год. К сожалению, свои последние международные соревнования Новоселов провел в мае 2019 года и поехал в Токио не как спортсмен, а как тренер Лехис. Деньги, на которые Новоселов сам должен был готовиться к Олимпиаде, все это время капали на его банковский счет.

Поскольку двукратный чемпион мира, тренер Катрины Лехис, завоевавшей золото и бронзу на Олимпиаде в Токио, Николай Новоселов к прошлой пятнице не предоставил необходимые расходные документы и не отвечает Инспекции по защите данных (AKI), согласно указаниям Инспекции по защите данных он должен уплатить в казну Эстонской Республики платеж по исполнительному акту в размере 2000 евро. И не единожды, а как сказано в протоколе по делу о публичной информации № 2.1.-3/24/378-843: „Платеж по исполнительному акту может быть наложен неоднократно - до тех пор, пока постановление не будет выполнено. Если ответчик не выплатит указанную сумму, то дело будет передано судебному приставу для начала исполнительного производства. В этом случае к платежу по исполнительному акту прибавляются гонорар судебного пристава и другие расходы“.

Сам по себе запрос информации является юридическим документом, который не очень понятен обывателю, но все сводится к тому, что получатель денег должен доказать, на что именно были потрачены деньги, и подтвердить это документально. Новоселов этого не сделал. Да, он предоставил счета, хотя и не все, но он не включил никаких чеков, подтверждающих правдивость счетов.

В запросе информации, составленном и подписанном юристом Инспекции по защите данных Сирье Бийн и поданном не Новоселову, а клубу Le Glaive, которому Союз фехтования перевел полученные от ЭОК деньги, говорилось: Спортсмен должен предоставить расходные документы до 10 мая 2024 года, а если он этого не сделает, то ему придется заплатить штраф в размере 2000 евро.

По словам нынешнего генерального секретаря Союза фехтования Айвара Паалберга, они находились на перепутье с того момента, как поступило обвинение в адрес Новоселова. С одной стороны, на письмо можно было закрыть глаза и отпустить ситуацию, но с другой стороны, согласно закону, Союз фехтования обязан проверить, целенаправленно ли тратил спортсмен государственные деньги. Для выяснения и разъяснения дела был направлен запрос в Инспекцию по защите данных для получения чеков, то есть носителей информации. Был получен ответ, что союз действовал при этом законно, поскольку несет ответственность за законность расходования спортсменом денежных средств, т.е. как указано в запросе информации: „Поскольку Союз фехтования Эстонии несет ответственность за соответствие целевому назначению и законности средств, выделенных ему для выполнения общественных задач, запрос Эстонского союза фехтования о предоставлении информации является законным“.

Новоселов опровергает это утверждение. В мае 2019 года он входил в десятку лучших в мировом рейтинге, фехтовал на этапе МК в Париже, затем стал чемпионом Эстонии, но потом получил травму, и волна короны распространилась по миру, поэтому соревнования отменили... Новоселов хотел бы участвовать в Олимпийских играх в Токио, куда попадают только лучшие, но опустился на третье место в эстонском рейтинге...

Но... На самом деле проблема в том, что единых правил нет. Государство перечисляет стипендию спортсмена (с этим проблем нет) и деньги на подготовку на счет ЭОК, которая передает их федерации, которая передает их клубу, который перечисляет их на банковский счет спортсмена. Определенной системы отчетности нет, поэтому инспекция по защите данных отправила запрос клубу, а не самому спортсмену.

А вот в эстонском спорте ситуация крайне запутанная, как сказали юристы, консультировавшие Delfi. Деньги на подготовку ЭОК можно потратить даже на строительство дома, если, по словам спортсмена, он расположен в спокойном месте и позволяет лучше восстановиться. Только вот было бы хорошо, если бы были предъявлены чеки на строительство этого дома. Короче говоря, надо вести себя так, как прописано в правилах и договорах.

Со счетами и чеками часто бывают путаницы – по делам одного только Рийгикогу можно составить многотомный труд. Тот, кто в жизни сдавал расходные документы, знает, что теоретически все предельно просто: когда, почему, сколько, за что, сколько евро и центов...

В скандале с чеками в Союзе фехтования нет ничего нового. Не так давно прокуратура разбиралась с Кайдо Кааберма - главным тренером, приведшим эстонскую команду по шпагам к олимпийской победе. Его также обвиняли в мошенничестве: Кааберма подавал в союз фехтования сомнительные чеки на тысячи евро за покупку лезвий для шпаг. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

„В частности, апеллянт (Эстонский союз фехтования) требует от спортивного клуба Le Glaive представить отчет за 2019-2021 годы - счета и чеки на сумму 46 100 евро, выплаченные им из бюджета Эстонского олимпийского комитета через Эстонский союз фехтования. Представленные счета и чеки должны охватывать всю произведенную выплату в размере 46 100 евро и указывать, кто оплачивал, когда, в какой сумме и с какой целью. Эстонский союз фехтования несет ответственность за контроль целевого использования указанной поддержки, которая вытекает из соглашения между Эстонским союзом фехтования и Эстонским олимпийским комитетом“.

„Контракты абстрактные - ЭОК дает деньги, спортсмен тратит, - пояснил Delfi юрист, знакомый с ситуацией. - Если, например, Министерство культуры или Таллинн точно определили, на что можно использовать деньги, то ЭОК этого не сделал. Если дело Новоселова дойдет до суда, первые несколько месяцев уйдут на споры о том, сколько стоит подготовка, и все равно ничего не добьемся, потому что правил нет. На самом деле, все должно быть прописано. Например: во время сборов колбаски-гриль и кувшин пива помогают в подготовке, а вот купленная домой печка-гриль, в которой домашние колбаски будут еще вкуснее, и шесть банок пива, нет“.

Один из моментов, за который адвокаты критикуют Союз фехтования, — это задержка: зачем было запускать процесс два года спустя? С другой стороны, Новоселов, который должен был сохранить все необходимые чеки до конца срока давности, тоже не прав.

Теперь дело в руках Новоселова, Инспекции по защите данных, а может быть, и юристов. Если Новоселов предоставит необходимые документы, их либо примут, либо нет. Пока они не приняты. Другими словами, дело может оказаться в арбитраже ЭОК или даже в гражданском суде.

Что думает ЭОК?

Генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес: „ЭОК управляет всеми грантами и олимпийскими проектами, перечисляет деньги отдельным федерациям и при необходимости проводит выборочные проверки, правильно ли тратятся деньги. В деле Новоселова против Эстонского союза фехтования все сводится к вопросу, по каким статьям принимать расходы. Но это не наша задача, а задача союза фехтования“.

Член правления Эстонского фонда антидопинговой и спортивной этики Хенн Валлимяэ отметил: „Экономические споры – не наше дело. У меня есть это дело, в нем много нестыковок, а чеки, которые к нему прилагались, были, мягко говоря, неуместны и вырваны из контекста. Если ЭОК не потребовала отчетности тогда, то зачем они начали этим заниматься через четыре года? Есть некоторая логика в том, что если Новоселов получил травму и никуда не поехал, то ситуация изменилась, но в то же время нигде не прописано, как следует действовать в таких случаях. Это относительно некрасивая ситуация, и мы однозначно сказали, что не будем вступать в споры. Обязанность исполнения контрактов действует между сторонами – кому были переданы деньги, по какой схеме. Там всего намешано“.

Новоселов: Это просто издевательство! Николай Новоселов заверил Eesti Päevaleht, что вел себя правильно, и пообещал защищать себя и своих близких до последнего. Новоселов, двукратный чемпион мира и обладатель пяти серебряных и бронзовых медалей ЧМ, не понимает, почему все это происходит, почему спустя четыре года от него требуют какие-то чеки. „В 2019 я предоставил счета в Эстонский союз фехтования, и они были оплачены. Зачем, если возникло подозрение, что я не использую грант на подготовку ЭОК по назначению? Почему понадобилось проверять чеки четыре года спустя? Да, они у меня еще есть - в бухгалтерии документы хранятся долго - но отыскать их - это большая дополнительная работа для небольшого клуба, да и время найти трудно. У меня свои приоритеты — развитие клуба, подготовка спортсменов и Катрины Лехис — все остальное не имеет значения, — пояснил Новоселов. — В то же время у меня вопрос: если я покажу сумму, фактически затраченную на подготовку, которая была гораздо выше, мне заплатят дополнительно?“ Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.