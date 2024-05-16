Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA

Ранее Навка рассказала ТАСС, что Валиева примет участие в шоу „Руслан и Людмила“ и „Вечера на хуторе“, пишет Sportmail.

„Перед тем, как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные“, — рассказала Навка.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.

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