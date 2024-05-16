Politico: ЕС импортирует российскую нефть, скрытую другой маркировкой

Но новые исследования и отчеты показывают, что, скорее всего, импортируется российская нефть, скрытая новой маркировкой.

Это часть гораздо более широкой тенденции: согласно исследованиям Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), а также независимому отчету POLITICO, российская нефть, похоже, массово поступает в ЕС через Турцию.

И все это законно, отмечает американское издание. Эта схема возможна благодаря обходному пути санкций Евросоюза, который позволяет ввозить в ЕС „смешанное“ топливо, если оно помечено как нероссийское.

Это прибыльная лазейка, пишет POLITICO: исследования показали, что она принесла Москве до 3 млрд евро только из трех портов за 12 месяцев после того, как ЕС запретил российское топливо в феврале 2023 года.

„Турция стала стратегической остановкой для российских топливных продуктов, перенаправленных в ЕС, что приносит сотни миллионов налоговых поступлений в военный бюджет Кремля“, — цитирует издание Мартина Владимирова, старшего аналитика по энергетике CSD.

Обходной путь иллюстрирует „креативные“ способы, с помощью которых Россия обходит санкции ЕС, чтобы продолжать свою торговлю ископаемым топливом, которая составляет почти половину бюджета Кремля и жизненно важна для его военной кампании.

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