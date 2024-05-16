Сколько денег принесут Парижу Олимпийские игры?

Как отмечается в отчете, который был опубликован Центром права и экономики спорта, во время Олимпиады Париж посетят от 2,3 до 3,1 миллиона человек, которые приобрели билеты на Игры, около 64% из которых будут французами. По данным Парижского управления туризма, те, кто приедет в Париж во время Игр с билетами или без них потратят 2,6 миллиарда евро, пишет Sportmail.

Большая часть средств — 7 миллиардов евро — поступит от продажи медиаправ, спонсорства, продажи билетов, а также от частных инвестиций в долгосрочные инфраструктурные проекты, при этом сюда включен вклад от МОК в размере 1,7 миллиарда долларов в виде денежных средств и услуг.

„Париж-2024 доказывает, что Игры могут принести существенные экономические выгоды принимающим сторонам, сохраняя при этом социальную и экологическую ответственность. Это Игры, которые действительно адаптируются к потребностям принимающей страны и времени, в котором мы живем, создавая впечатляющее наследие до церемонии открытия и сохраняя его еще долго после окончания спортивных соревнований“, — заявил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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