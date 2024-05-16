Два футболиста сборной Эстонии стали обладателями Кубка Болгарии

Пловдивский „Ботев“ в финале обыграл действующего обладателя кубка и лидера чемпионата Болгарии „Лудогорец“ со счетом 3:2.

„Ботев“ вышел вперед уже на 4-й минуте благодаря голу Антуана Конте. Спустя несколько минут „Лудогорец“ сравнял счет благодаря голу Квадво Дуа, но в конце первого тайма Мартин Секулич вновь вывел хозяев поля вперёд.

Во втором периоде Уме Эммануэль сделал счет 3:1, а на 71-й минуте Руан Секо сократил отставание в счете до минимума. В дополнительные минуты у „Лудогорца“ был отличный шанс сравнять счет, но бразилец Секо не смог реализовать пенальти.

Тамм, вышедший в стартовом составе, отыграл весь матч. Игонен наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Благодаря победе в Кубке Болгарии „Ботев“ сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА этим летом.

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