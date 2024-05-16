ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (813-й день) | Украинские дроны атакуют Крым, лишь треть украинских беженцев вернется в страну после войны
Подводим итоги очередного дня войны.
Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажных украинских катеров, следовавших в сторону аннексированного Крыма
Российские военные заявили, что в четверг вечером уничтожили в Черном море безэкипажные катера ВСУ.
„16 мая около 19.30 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение Минобороны РФ.
„Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ“, — заявило российское ведомство.
Всего за сутки были уничтожены 15 украинских безэкипажных катеров, утверждает Минобороны России.
Дания выделит Украине новый пакет военной помощи на 750 млн евро
Дания объявила о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму в 5,6 млрд датских крон (около 750 млн евро).
В новый пакет входит дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16, противовоздушная оборона, техническое обслуживание артиллерийских установок и средства на передачу дополнительных артиллерийских установок, снарядов и противотанковых мин.
Россия и Китай призвали „не затягивать“ войну в Украине
Россия и Китай выступают против затягивания войны в Украине, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита.
„Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса“, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Россия также заявила, что приветствует участие Китая в дипломатическом урегулировании кризиса.
Перед своим визитом в Пекин Владимир Путин заявил, что поддерживает китайский мирный план по Украине.
В самой Украине и в США заявили, что Китай, выставляя себя в качестве миротворца, транслирует „ложный нарратив“ России и не осуждает ее агрессию.
Зеленский: ситуация на Харьковщине сложная, но контролируемая
Президент Украины Зеленский провел в Харькове заседание ставки главнокомандующего, на котором заявил, что харьковское направление остается сложным, но ситуация в целом контролируемая.
„На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – усиливаем наши подразделения“, — сообщил Зеленский в телеграме.
Концерн Rheinmetall намерен открыть в Украине завод по производству средств ПВО
Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Паппергер объявил на ежегодном общем собрании, что концерн планируют создать еще одно совместное предприятие в Украине, которое будет производить средства противовоздушной обороны, сообщает в соцсети Х проект GAU („Немецкая помощь Украине“).
Однако, как отмечается в сообщении, может пройти еще как минимум год или два, прежде чем это производство заработает.
Паппергер также сообщил, что обещанные Украине 40 БМП Marder 1A3 будут поставляться ВСУ начиная с этого месяца и до сентября.
ЦЭС: после войны лишь треть украинских беженцев вернется в страну
Лишь треть украинских беженцев вернется домой, при этом миграция из страны продолжится после войны, считает украинский Центр экономической стратегии (ЦЭС).
По подсчетам аналитиков Центра, из почти 5 миллионов украинских беженцев на конец января 2024 года обратно намерены вернуться 13,8% переехавших из зоны боевых действий, 45,1% граждан, которые живут за границей на собственные средства и 16,5% украинцев, которые сейчас находятся в процессе интеграции в другую страну.
После отмены окончания войны и запрета на выезд мужчинам за границу ещё могут выехать около 150 тысяч украинцев, предсказывает ЦЭС.
ВСУ: российские войска активизировались в Запорожской области
В минувшие сутки российские войска активизировали штурмы позиций ВСУ на юге и особенно — в районе Старомайорского Запорожской области, сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.
„Можно увидеть, что они активизируют свои попытки, но они безуспешны. Однако количество штурмов вчера было достаточно велико — 30. В основном это Старомайорское (19 безуспешных штурмов), Крынки (7 штурмов) и четыре — Работино. И, кстати, в информационном пространстве в нас фигурирует Работино, хотя они на Старомайорское больше попыток совершают“, — цитирует Плетенчука „РБК-УКраина“.
„Но это на фоне использования тех ресурсов, которые и до этого там присутствовали. Признаков создания наступательных группировок на нашем направлении не наблюдается“, — отметил Дмитрий Плетенчук.
ISW: российские войска продвинулись не более чем на 8 км от границы в Харьковской области
Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявляли, что ВСУ частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области.
По данным Киева, российские силы пытаются добиться тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.
По оценкам ISW, российские силы продвинулись не более чем на восемь километров от границы Харьковской области.
С 10 мая российским войскам удалось добиться тактических успехов на севере Харьковской области в районах, где ВСУ целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и в настоящее время их приоритетом, похоже, является создание буферной зоны, а не глубокое проникновение в Харьковскую область, как уже писали эксперты.
Минобороны России заявило об атаке украинских беспилотников и ракет на российские регионы и Крым. В Шебекино пострадали два жителя
Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“, одну ракета тактического комплекса „Точка-У“ и один беспилотник, утверждают в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около полуночи сообщил, что город Шебекино обстреляли из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, пострадали два человека.
Еще шесть беспилотников атаковали Крым. Как заявляет Минобороны России, четыре из них уничтожили, два перехватили. Также накануне вечером над полуостровом сбили пять ракет ATACMS, утверждает ведомство. Пострадавших в результате атаки, по словам „губернатора“ города Михаила Развожаева, нет.
Кроме того, как заявили в Минобороны России, два беспилотника сбили над Тульской областью и по одному — над Брянской и Калужской областями.
Число раненных в результате российского обстрела села Бугаевка в Харьковской области выросло до шести человек.
Как сообщал ранее глава областной администрации Олег Синегубов, войска РФ обстреляли село кассетными боеприпасами, когда там проводилась эвакуация населения.
Среди пострадавших — шестеро мужчин в возрасте от 28 до 50 лет.
28-летний врач-интерн Бугаевской больницы находится в тяжелом состоянии.
Еще пятеро в среднем состоянии — это 43-летний врач-анестезиолог, два водителя 39 и 50 лет, 48-летний гражданский мужчина, а также начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.
Все пострадавшие госпитализированы.
Украинские военные продолжают атаку на Крым с помощью морских беспилотников, следует из сообщения министерства обороны РФ.
„Около 15:30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Безэкипажный катер был уничтожен из штатного вооружения морской авиации ВМФ“, — заявили в российском министерстве.
Ранее Минобороны РФ заявило, что морская авиация ВМФ уничтожила в западной части Черного моря 11 морских беспилотников Украины.
Российские войска обстреляли из РСЗО село в Волчанской общине Харьковской области, когда там проводили эвакуацию, сообщил „Суспільне Харків“ руководитель региональной полиции Владимир Тимошко.
„В результате ранены четверо работников службы [скорой помощи] 103, которые в это время оказывали помощь гражданам, глава местной военной администрации Тамаз Гамбарашвили“, — сказал представитель полиции. По его словам, пострадавшие получили легкие ранения.
В то же время директор центра экстренной медпомощи Харьковской области Виктор Забашта сообщил, что один из медицинских работников находится в тяжелом состоянии, остальные четверо — в стабильном. По его данным, у всех диагностировали осколочные ранения.
Войска РФ ударили кассетными боеприпасами по селу Волчанской общины днем 16 мая, сообщил ранее глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, ранены два медработника, два водителя и руководитель Волчанской городской военной администрации.
Российские войска в течение дня десять раз атаковали тяжелой артиллерией и дронами Никопольский район, сообщает глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
В самом Никополе после обстрелов повреждены частный дом, хозяйственное сооружение и инфраструктурный объект.
Также под огнем находились Марганецкая, Мировская и Покровская сельские общины. Там повреждены два дома, хозяйственное сооружение, а также энергетический объект и четыре линии электропередачи. В одном из населенных пунктов без электричества остались около тысячи семей.
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