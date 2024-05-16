ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (813-й день) | Украинские дроны атакуют Крым, лишь треть украинских беженцев вернется в страну после войны

В самой Украине и в США заявили, что Китай, выставляя себя в качестве миротворца, транслирует „ложный нарратив“ России и не осуждает ее агрессию.

Перед своим визитом в Пекин Владимир Путин заявил, что поддерживает китайский мирный план по Украине.

Россия также заявила, что приветствует участие Китая в дипломатическом урегулировании кризиса.

„Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса“, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Россия и Китай выступают против затягивания войны в Украине, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита.

В новый пакет входит дополнительное финансирование на будущую передачу Украине самолетов F-16, противовоздушная оборона, техническое обслуживание артиллерийских установок и средства на передачу дополнительных артиллерийских установок, снарядов и противотанковых мин.

Дания объявила о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму в 5,6 млрд датских крон (около 750 млн евро).

Всего за сутки были уничтожены 15 украинских безэкипажных катеров, утверждает Минобороны России.

„16 мая около 19.30 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что в четверг вечером уничтожили в Черном море безэкипажные катера ВСУ.

Президент Украины Зеленский провел в Харькове заседание ставки главнокомандующего, на котором заявил, что харьковское направление остается сложным, но ситуация в целом контролируемая.

„На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – усиливаем наши подразделения“, — сообщил Зеленский в телеграме.

Концерн Rheinmetall намерен открыть в Украине завод по производству средств ПВО

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Паппергер объявил на ежегодном общем собрании, что концерн планируют создать еще одно совместное предприятие в Украине, которое будет производить средства противовоздушной обороны, сообщает в соцсети Х проект GAU („Немецкая помощь Украине“).

Однако, как отмечается в сообщении, может пройти еще как минимум год или два, прежде чем это производство заработает.

Паппергер также сообщил, что обещанные Украине 40 БМП Marder 1A3 будут поставляться ВСУ начиная с этого месяца и до сентября.

ЦЭС: после войны лишь треть украинских беженцев вернется в страну

Лишь треть украинских беженцев вернется домой, при этом миграция из страны продолжится после войны, считает украинский Центр экономической стратегии (ЦЭС).

По подсчетам аналитиков Центра, из почти 5 миллионов украинских беженцев на конец января 2024 года обратно намерены вернуться 13,8% переехавших из зоны боевых действий, 45,1% граждан, которые живут за границей на собственные средства и 16,5% украинцев, которые сейчас находятся в процессе интеграции в другую страну.

После отмены окончания войны и запрета на выезд мужчинам за границу ещё могут выехать около 150 тысяч украинцев, предсказывает ЦЭС.

ВСУ: российские войска активизировались в Запорожской области

В минувшие сутки российские войска активизировали штурмы позиций ВСУ на юге и особенно — в районе Старомайорского Запорожской области, сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.