ISW: российские войска продвинулись не более чем на 8 км от границы в Харьковской области
Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявляли, что ВСУ частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, передает Русская служба Би-би-си.
По данным Киева, российские силы пытаются добиться тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.
По оценкам ISW, российские силы продвинулись не более чем на восемь километров от границы Харьковской области.
С 10 мая российским войскам удалось добиться тактических успехов насевере Харьковской области в районах, где ВСУ целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и в настоящее время их приоритетом, похоже, является создание буферной зоны, а не глубокое проникновение в Харьковскую область, как уже писали эксперты.
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