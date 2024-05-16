ISW: российские войска продвинулись не более чем на 8 км от границы в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявляли, что ВСУ частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, передает Русская служба Би-би-си.

По данным Киева, российские силы пытаются добиться тактических успехов в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск, но украинские контратаки и удары артиллерии и беспилотников не дают им закрепиться в этих районах.

По оценкам ISW, российские силы продвинулись не более чем на восемь километров от границы Харьковской области.

С 10 мая российским войскам удалось добиться тактических успехов насевере Харьковской области в районах, где ВСУ целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и в настоящее время их приоритетом, похоже, является создание буферной зоны, а не глубокое проникновение в Харьковскую область, как уже писали эксперты.

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