Футбол
16.05.2024, 12:01

Полузащитник „Флоры“ о новом главном тренере сборной Эстонии: он умеет получать от игрока максимум его возможностей

 
Владислав Крейда
Владислав Крейда
ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

В среду Эстонский футбольный союз объявил о том, что 8 июня сборную Эстонии по футболу возглавит экс-тренер „Флоры“ Юрген Хенн. Корреспондент RusDelfi поговорил с игроком сборной Эстонии и полузащитником „Флоры“ Владиславом Крейдой, которые несколько лет выступал под руководством 36-летнего специалиста.

Под руководством Хенна „Флора“ четыре раза выигрывала чемпионат Эстонии, один раз — Кубок Эстонии и дважды — Суперкубок Эстонии. Осенью 2021 года „Флора“ под его руководством стала первым эстонским клубом, который участвовал в групповом этапе еврокубка (Лига конференций). С 2019 по 2022 год Хенн четыре раза подряд получал от Эстонского футбольного союза награду „Тренер года“ имени Альберта Вольрата. С 2020 года Хенн обладает тренерской категорией УЕФА Pro.

„Он амбициозный тренер, который хочет чтобы все, даже мелкие детали были выполнены идеально. Как тренер он умеет разными способами получать от игрока максимум его возможностей, это качество есть далеко не у всех“, — рассказал Владислав Крейда о бывшем тренере таллиннской „Флоры“.

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