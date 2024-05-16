Полузащитник „Флоры“ о новом главном тренере сборной Эстонии: он умеет получать от игрока максимум его возможностей

Под руководством Хенна „Флора“ четыре раза выигрывала чемпионат Эстонии, один раз — Кубок Эстонии и дважды — Суперкубок Эстонии. Осенью 2021 года „Флора“ под его руководством стала первым эстонским клубом, который участвовал в групповом этапе еврокубка (Лига конференций). С 2019 по 2022 год Хенн четыре раза подряд получал от Эстонского футбольного союза награду „Тренер года“ имени Альберта Вольрата. С 2020 года Хенн обладает тренерской категорией УЕФА Pro.