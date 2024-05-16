Путин приехал в Китай укреплять дружбу с Си против США. Он привез с собой почти всех высших чиновников

Представительная делегация едет укреплять связи Кремля с Китаем, от которого с каждым днем все больше зависит российская экономика и военная машина в условиях торговых и финансовых санкций Запада.

Двухдневный визит станет отдушиной и лично для Путина, оказавшегося изгоем в развитых странах мира после вторжения России в Украину. Китай остался единственной ведущей мировой державой, где российского лидера гарантированно ждет теплый прием, а не ордер на арест, выписанный в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине.

Си Цзиньпин называет Путина „дорогим другом“, не критикует его за вторжение в соседнюю страну и разделяет его недовольство мировой гегемонией Запада. Си встречался с Путиным уже 40 с лишним раз — вдвое больше, чем с любым другим мировым лидером.

Перед самым вторжением в Украину Путин в очередной раз гостил в Пекине, и тогда они с Си подписали заявление о „дружбе без границ и сотрудничестве без запретных зон“, объявив, что все это „не направлено против третьих стран“.

Прошло два года, и США высказали Китаю претензии именно по этому поводу — что он помогает Кремлю завоевывать Украину и обходить западные санкции. Теперь уже над китайскими банками нависла угроза американских санкций, и они стали осторожнее относиться к российским платежам.

В результате в последние два месяца китайский экспорт в Россию сократился, хотя до сих пор торговля уверенно росла и в прошлом году достигла рекордных 240 млрд долларов.

Вопрос о том, как еще лучше спрятать от американцев финансовые и торговые потоки между Россией и Китаем, наверняка будет поднят на переговорах с российской делегацией.

Чай, концерт и тет-а-тет

У Путина намечены переговоры с Си в узком формате, в широком и тет-а-тет в среду вечером после концерта, рассказал российским агентствам его помощник Юрий Ушаков.