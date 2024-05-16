16.05.2024, 09:30
Эстонские эксперты: противоречивая политика Роберта Фицо многих раздражала(7)
ФОТО: | AFP
О том, кто такой премьер-министр Словакии Роберт Фицо и почему на него было совершено покушение, порталу Delfi рассказали эксперты в области внешней политики.
Как сказал депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Партия реформ), поводом для совершения покушения могла стать изменившаяся политическая позиция Роберта Фицо. „В истории бывали случаи, когда находился человек с нестабильной психикой и направлял оружие против политического лидера, позиция которого вызывала у многих сильное недовольство“, - сказал Паэт.