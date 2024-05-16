Эстонские эксперты: противоречивая политика Роберта Фицо многих раздражала

Как сказал депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Партия реформ), поводом для совершения покушения могла стать изменившаяся политическая позиция Роберта Фицо. „В истории бывали случаи, когда находился человек с нестабильной психикой и направлял оружие против политического лидера, позиция которого вызывала у многих сильное недовольство“, - сказал Паэт.

„Действительно, противоречивая политика Роберта Фицо многих раздражала“, - добавил Паэт, уточнив, что он имеет в виду как очень смелую политику, которую проводил Фицо в своей стране, так и то, что он занимает пророссийскую позицию и к вопросу в отношении Украины относится скептически.