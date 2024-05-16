Покушение на премьер-министра Словакии Фицо: вице-премьер говорит, что угрозы жизни нет

Вечером сообщалось, что 59-летнего Фицо оперировали более трех часов, он находится в критическом состоянии, и врачи борются за его жизнь.

„Премьер-министр находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность, и он все еще в операционной“, — сказал журналистам глава МВД страны Матус Сутай Эсток в больнице города Банска-Бистрица, куда доставили Фицо.

Однако в эфире Би-би-си вице-премьер Словакии Томаш Тараба сказал, что проведенные врачами мероприятия прошли успешно, и угрозы для жизни нет.

„Насколько мне известно, операция прошла хорошо. Думаю, что в конце концов он выживет, — сказал Тараба. — На данный момент его жизнь не находится под угрозой“.

Покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

На кадрах с места событий было видно, что охранники уносят раненого Фицо и сажают его в машину, а полицейские задерживают нападавшего.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист.

Вечером министр внутренних дел Матус Сутай Эсток фактически подтвердил эти сообщения. „Думаю, я могу это подтвердить, да“, — сказал он журналистам.

Глава МВД также сообщил на пресс-конференции, что Фицо получил ранение в живот.

„Первоначальная информация явно указывает на политические мотивы“, — добавил он.

Словацкие СМИ сообщали, что подозреваемый был основателем литературного клуба родом из города Левице и активистом либеральной оппозиционной партии „Прогрессивная Словакия“.

Журналисты также выяснили, что мужчина написал три поэтических сборника и является членом Ассоциации словацких писателей.

Ассоциация написала в фейсбуке, что этот человек действительно был ее членом с 2015 года, и добавила, что если личность стрелка будет подтверждена, то его членство будет немедленно аннулировано.