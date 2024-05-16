В СУББОТУ на DELFI TV | The League VI: в Тондираба состоится 15 захватывающих поединков по тайскому боксу и кикбоксингу
В субботу, в ледовом холле Тондираба состоится крупнейшее в Скандинавии и Балтии спортивное событие в области единоборств The League VI. Начало в 18:00.
Всего в Тондираба пройдет 15 поединков по тайскому боксу и кикбоксингу, четыре из которых пройдут в андеркарде (предварительные поединки) и 11 в основном карде. Основные поединки начнутся в 19:00.
Карта боев
Полупрофессиональные бои
1. Расмус Майвель vs Арсений Суворов - Муай-тай, 67 кг
2. Гретель Тийвель vs Мерете Таро - Муай-тай, 67 кг
3. Андреас Кристофер Кубински vs Сандер Пярн - Муай-тай, 60 кг
4. Маарья Ыква vs Лаура Линд - Муай-тай, 60 кг
Главный кард
Полупрофессиональные бои
5. Павел Шкуренко vs Марко ван Дер Гут (Дания) - Муай-тай, 67 кг
6. Таур Гуитор vs Маркус Миттал - K-1, 75 кг
7. Сигрид Капанен vs Моник Этьен (Великобритания) - Муай-тай, в перчатках MMA, 63,5 кг
8. Руслан Митяев vs Шейн Килкаллен (Великобритания) - Муай-тай, 74 кг
9. Роман Митяев vs Дэнни Смит (Великобритания) - Муай-тай, 81 кг
10. Хендрик Темас vs Сергей Макаев - K-1, 80 кг
11. Аллан Волосатых vs Миккель Лунд (Дания) - Муай-тай, в перчатках MMA, 71 кг
12. Маркко Мойсар vs Арсений Николаев (Латвия) - K-1, 60 кг
13. Отт Реммер vs Вахтанг Габуниа (Грузия) - K-1, 70 кг
14. Эллис Кулинич vs Танель Кондель - Муай-тай (титульный пояс WBC/титул чемпиона Эстонии)
15. Максим Воровский vs Чарли Сиква (Великобритания) - K-1, 83 кг
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