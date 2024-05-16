Другие виды
16.05.2024, 09:45

В СУББОТУ на DELFI TV | The League VI: в Тондираба состоится 15 захватывающих поединков по тайскому боксу и кикбоксингу

 
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В субботу, в ледовом холле Тондираба состоится крупнейшее в Скандинавии и Балтии спортивное событие в области единоборств The League VI. Начало в 18:00.

Всего в Тондираба пройдет 15 поединков по тайскому боксу и кикбоксингу, четыре из которых пройдут в андеркарде (предварительные поединки) и 11 в основном карде. Основные поединки начнутся в 19:00.

Карта боев

Полупрофессиональные бои

1. Расмус Майвель vs Арсений Суворов - Муай-тай, 67 кг

2. Гретель Тийвель vs Мерете Таро - Муай-тай, 67 кг

3. Андреас Кристофер Кубински vs Сандер Пярн - Муай-тай, 60 кг

4. Маарья Ыква vs Лаура Линд - Муай-тай, 60 кг

Главный кард

Полупрофессиональные бои

5. Павел Шкуренко vs Марко ван Дер Гут (Дания) - Муай-тай, 67 кг

6. Таур Гуитор vs Маркус Миттал - K-1, 75 кг

7. Сигрид Капанен vs Моник Этьен (Великобритания) - Муай-тай, в перчатках MMA, 63,5 кг

8. Руслан Митяев vs Шейн Килкаллен (Великобритания) - Муай-тай, 74 кг

9. Роман Митяев vs Дэнни Смит (Великобритания) - Муай-тай, 81 кг

10. Хендрик Темас vs Сергей Макаев - K-1, 80 кг

11. Аллан Волосатых vs Миккель Лунд (Дания) - Муай-тай, в перчатках MMA, 71 кг

12. Маркко Мойсар vs Арсений Николаев (Латвия) - K-1, 60 кг

13. Отт Реммер vs Вахтанг Габуниа (Грузия) - K-1, 70 кг

14. Эллис Кулинич vs Танель Кондель - Муай-тай (титульный пояс WBC/титул чемпиона Эстонии)

15. Максим Воровский vs Чарли Сиква (Великобритания) - K-1, 83 кг

Карту боев с данными спортсменов можно посмотреть тут.

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