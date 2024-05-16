Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали украинский флаг во время матча между сборными Казахстана и Латвии

Латвийские болельщики принесли на трибуны не только свой национальный флаг, но и флаг Украины в знак поддержки украинцев в их войне с Россией.

„Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. ИИХФ напоминает, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны. Такая процедура действует в течение всего чемпионата мира и ряда других турниров на аналогичном уровне“, – заявили в пресс-службе ИИХФ, сообщает rus.delfi.lv.

Латвийскую федерацию хоккея (ЛФХ) не проинформировали об этом инциденте, однако представитель ЛХФ Эдгарс Гаросс подтвердил, что в первых двух матчах турнира против Польши и Франции украинский флаг также можно было увидеть на трибунах, но никаких проблем не возникло. Это подтверждают фотографии с арены в Остраве.

Delfi.lv напоминает, что на прошлогоднем чемпионате мира по хоккею, который проходил в Риге и Тампере, организаторы разрешали зрителям приходить на рижскую арену с украинскими флагами.

Во вторник Латвия обыграла Казахстан со счетом 2:0, а в среду латыши проиграли Германии со счетом 1:8.

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