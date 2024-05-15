ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (812-й день) | Украинская разведка: Кремль планирует открыть новый фронт

Евросоюз ввел санкции против примерно десятка российских СМИ, таких как RT и Sputnik в их различных ипостасях, „Россия 24“ и „Первый канал“. Им запрещается передача или распространение своего контента в странах-членах ЕС любыми способами, включая кабельное, спутниковое и интернет-вещание, платформы, сайты и мобильные приложения.

По словам источников AFP, официально запрет на эти четыре издания будет оформлен в скором времени.

Аналогичная мера коснется сайта Voice of Europe, который, по утверждению властей нескольких европейских стран, использовался для вмешательства в предстоящие в июне выборы в Европарламент. Сайт базировался в Праге и был закрыт чешскими властями, которые утверждают, что его финансировал находящийся в России Виктор Медведчук, долгое время считавшийся главным проводником российского влияния в Украине. Бельгийские власти также расследуют версию о том, что Voice of Europe платил евродепутатам за распространение российских нарративов.

Агентство AFP со ссылкой на анонимные европейские дипломатические источники сообщает, что страны-члены Евросоюза договорились ввести запрет на распространение любыми способами материалов трех российских пропагандистских СМИ: „Российской газеты“, газеты „Известия“ и агентства „РИА Новости“.

Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Евгений Игнатенко заявил, что это „первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за рубежом“, который получил государственную регистрацию в Украине.

Как сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов Украины, судно получило свидетельство о праве плавания под украинским государственным флагом.

Теперь закон „Об основных гарантиях избирательных прав“ дополнен нормой о том, что „кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента“.

По словам Терраса, для обеспечения ответственности при возмещении ущерба, нанесенного Украине в ходе агрессивной войны, можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций и владельцы которых в любом случае не могут их использовать или ими распоряжаться.

„Россия — это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность“, — сказал он.

По словам Терраса, создание правового регулирования для использования замороженных активов — сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.

„Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, предусматривающий ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей“, — заявил председатель конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Террас.

Вместе с Шойгу и Белоусовым к Путину в Кремль приехал глава Генерального штаба Валерий Герасимов, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, командующий войсками Ленинградского военного округа Александр Лапин, Московского военного округа - Сергей Кузовлев, Центрального военного округа Андрей Мордвичев. Еще двое командующих находятся пока в статусе временно исполняющих обязанности. Это врио командующего Южного военного округа Геннадий Анашкин и Восточного военного округа Александр Санчик.

В среду Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова. Помимо Белоусова и его предшественника на этом посту Сергея Шойгу на совещании с Путиным присутствовали командующие всех пяти российских военных округов, которые с начала российского вторжения в Украину неоднократно менялись.

В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Работино Запорожской области, а также населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

Минобороны России сообщило о захвате села Работино в Запорожской области и сел Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

О применении российскими силами планирующих авиабомб и о том, может ли с ними бороться украинская армия, мы подробно рассказывали в этом тексте.

В результате обстрела повреждено здание общежития и амбулатория, ранены три женщины и мужчина, работавшие в амбулатории.

По данным Гладкова, в селе Зозули взрывное устройство было сброшено на легковой автомобиль. В результате пострадала мирная жительница — у нее баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Женщину госпитализировали.

По последним данным, 17 человек получили ранения. 15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

По состоянию на конец 2023 года, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму в 34,5 млн евро.

Обстановка на фронте в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск в Харьковской области остается сложной, но контролируемой, заявил в эфире общенационального телемарафона „Единые новости“ представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ Назар Волошин.

„На месте работают командующие ГНСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть“, — говорится в сообщении пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

17 мая он должен был быть в Испании, где планировалось подписание двустороннего соглашения о безопасности, а после этого должен был посетить Португалию.

„Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и „Точка-У“, а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, „Ураган“ и „Ольха““, — говорится в сообщении Минобороны России.

Российские военные также сообщили, что сбили в зоне боевых действий истребитель МиГ-29 ВСУ, украинская сторона об этом не сообщала.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские войска отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.

„Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника“, — сказано в сообщении российского военного ведомства.

„На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь наши подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются, — сказал представитель Генштаба. — Украинские бойцы не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия. Враг под постоянным огневым контролем нашей артиллерии и подразделений БПЛА сил обороны“.

„Враг концентрирует свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. На Харьковском направлении подразделения наших войск отражали 18 атак противника“, — цитирует его „Украинская правда“.

Накануне вечером об этом упоминалось в сводке Генштаба ВСУ, но сегодня Лиховий рассказал об этом подробнее.

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.

Ранее спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.

По его данным, в Лукьянцах и Волчанске в Харьковской области продолжаются бои. На отдельных участках в районе Лукьянцев и Волчанска, по словам Волошина, совершены маневры, чтобы избежать потерь.

„На значительной части нашей пограничной полосы есть населенные пункты, в которых враг пытается закрепиться и использовать их для дальнейшего продвижения. За минувшие сутки наши воины отразили 11 атак противника. В частности, в таких населенных пунктах, как Глубокое, Липцы, Лукьяновка, Борисовка, Нескучное, Шебекино, Волчанск“, — сказал представитель „Хортицы“.

„В оперативно-стратегической группировке войск „Хортица“ в зоне ответственности самого нашего направления ситуация на восточном фронте остается остроконечной, однако подразделения сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских окупантов прорвать нашу оборону остановлены. Ситуация стабилизирована, в частности, на Харьковском направлении“, — цитирует Волошина „Укринформ“.

Разведка Украины заявляет, что Кремль планирует открыть новый фронт, однако многие эксперты считают, что это не более чем попытка запугать украинскую армию.

Ситуация на всех фронтах в Украине оценивается как тяжелая. Россия с конца прошлой недели без остановки давит на всех участках фронта, а также открыла новое наступление в Харьковской области, сообщает „Актуальная камера“.

„По сути, российское наступление было информационной операцией по созданию хаоса и паники, подкрепленной действиями на местах, с целью заставить наши войска дислоцироваться с востока, создать впечатление, что они окружены и отрезаны, но это не так. Во-вторых, это было направлено на дестабилизацию ситуации внутри Украины, но я повторяю, ничего драматичного не происходит“, – заверил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

При этом Буданов отмечает, что, по его сведениям, Россия может в ближайшие дни открыть еще один фронт на Сумском направлении. Однако эксперты считают, что перерасти в новый широкий фронт это не сможет –во-первых, потому что у России попросту не хватит ресурсов, а во-вторых, потому что у Украины имеются давно подготовленные рубежи обороны.

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