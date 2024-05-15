ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (812-й день) | Украинская разведка: Кремль планирует открыть новый фронт
Подводим итоги очередного дня войны.
Владимир Путин подписал закон, запрещающий „иностранным агентам“ участвовать в выборах
Соответствующие поправки Госдума единогласно приняла 6 мая.
Теперь закон „Об основных гарантиях избирательных прав“ дополнен нормой о том, что „кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента“.
Арестованная в Хорватии яхта Виктора Медведчука официально перешла под юрисдикцию Украины
Как сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов Украины, судно получило свидетельство о праве плавания под украинским государственным флагом.
Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Евгений Игнатенко заявил, что это „первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за рубежом“, который получил государственную регистрацию в Украине.
AFP: страны ЕС договорились запретить распространение на своей территории „Известий“, „Российской газеты“, „РИА Новости“ и пророссийского сайта Voice of Europe
Агентство AFP со ссылкой на анонимные европейские дипломатические источники сообщает, что страны-члены Евросоюза договорились ввести запрет на распространение любыми способами материалов трех российских пропагандистских СМИ: „Российской газеты“, газеты „Известия“ и агентства „РИА Новости“.
Аналогичная мера коснется сайта Voice of Europe, который, по утверждению властей нескольких европейских стран, использовался для вмешательства в предстоящие в июне выборы в Европарламент. Сайт базировался в Праге и был закрыт чешскими властями, которые утверждают, что его финансировал находящийся в России Виктор Медведчук, долгое время считавшийся главным проводником российского влияния в Украине. Бельгийские власти также расследуют версию о том, что Voice of Europe платил евродепутатам за распространение российских нарративов.
По словам источников AFP, официально запрет на эти четыре издания будет оформлен в скором времени.
Евросоюз ввел санкции против примерно десятка российских СМИ, таких как RT и Sputnik в их различных ипостасях, „Россия 24“ и „Первый канал“. Им запрещается передача или распространение своего контента в странах-членах ЕС любыми способами, включая кабельное, спутниковое и интернет-вещание, платформы, сайты и мобильные приложения.
Впервые с начала войны с Украиной Путин показал командующих всеми военными округами
В среду Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова. Помимо Белоусова и его предшественника на этом посту Сергея Шойгу на совещании с Путиным присутствовали командующие всех пяти российских военных округов, которые с начала российского вторжения в Украину неоднократно менялись.
Вместе с Шойгу и Белоусовым к Путину в Кремль приехал глава Генерального штаба Валерий Герасимов, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, командующий войсками Ленинградского военного округа Александр Лапин, Московского военного округа - Сергей Кузовлев, Центрального военного округа Андрей Мордвичев. Еще двое командующих находятся пока в статусе временно исполняющих обязанности. Это врио командующего Южного военного округа Геннадий Анашкин и Восточного военного округа Александр Санчик.
Эстония приняла закон об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины
„Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, предусматривающий ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей“, — заявил председатель конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Террас.
За закон проголосовали 65 депутатов парламента из 101. Против высказались три парламентария.
По словам Терраса, создание правового регулирования для использования замороженных активов — сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца.
„Россия — это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность“, — сказал он.
По словам Терраса, для обеспечения ответственности при возмещении ущерба, нанесенного Украине в ходе агрессивной войны, можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций и владельцы которых в любом случае не могут их использовать или ими распоряжаться.
По состоянию на конец 2023 года, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму в 34,5 млн евро.
Российские войска нанесли удар по Херсону. Число пострадавших растет
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что днем 15 мая российские войска нанесли авиаудар по Центральному району Херсона. Повреждены дома, машины.
По последним данным, 17 человек получили ранения. 15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.
Жительница белгородского села пострадала в результате атаки дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью дронов.
По данным Гладкова, в селе Зозули взрывное устройство было сброшено на легковой автомобиль. В результате пострадала мирная жительница — у нее баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Женщину госпитализировали.
В Харьковской области в результате обстрелов управляемыми авиабомбами ранения получили пять человек — областная полиция
В среду утром российские войска сбросили КАБы [корректируемые авиабомбы] на поселок Малая Даниловка, написала в фейсбуке полиция Харьковской области.
В результате обстрела повреждено здание общежития и амбулатория, ранены три женщины и мужчина, работавшие в амбулатории.
Обстрелу также подвергся Купянск, сообщает „Укринформ“.
В результате обстрела центральной части города ранения получила 33-летняя местная жительница, ее доставили в больницу.
О применении российскими силами планирующих авиабомб и о том, может ли с ними бороться украинская армия, мы подробно рассказывали в этом тексте.
ВСУ отвергли заявление Минобороны РФ о захвате Работино
„Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности“, — заявил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
Минобороны России сообщило о захвате села Работино в Запорожской области и сел Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Работино Запорожской области, а также населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.
„Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника“, — сказано в сообщении российского военного ведомства.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские войска отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.
Ситуация в Волчанске в сводке Минобороны России не упоминается.
Российские военные также сообщили, что сбили в зоне боевых действий истребитель МиГ-29 ВСУ, украинская сторона об этом не сообщала.
„Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и „Точка-У“, а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, „Ураган“ и „Ольха““, — говорится в сообщении Минобороны России.
Офис Зеленского подтвердил отмену его визитов в Испанию и Португалию
Ранее об этом сообщили испанские и португальские СМИ.
В Офисе президента сообщили, что из-за сложной ситуации на фронте Владимир Зеленский перенес все международные мероприятия, пишет Украинская служба Би-би-си.
17 мая он должен был быть в Испании, где планировалось подписание двустороннего соглашения о безопасности, а после этого должен был посетить Португалию.
В среду украинский президент провел ежедневное совещание, на котором заслушал военное командование о ситуации в Харьковской области.
„На месте работают командующие ГНСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть“, — говорится в сообщении пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
„Ситуация на Харьковском направлении стабилизирована“ — представитель группировки „Хортица“
Обстановка на фронте в районе населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск в Харьковской области остается сложной, но контролируемой, заявил в эфире общенационального телемарафона „Единые новости“ представитель оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“ Назар Волошин.
„В оперативно-стратегической группировке войск „Хортица“ в зоне ответственности самого нашего направления ситуация на восточном фронте остается остроконечной, однако подразделения сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских окупантов прорвать нашу оборону остановлены. Ситуация стабилизирована, в частности, на Харьковском направлении“, — цитирует Волошина „Укринформ“.
„На значительной части нашей пограничной полосы есть населенные пункты, в которых враг пытается закрепиться и использовать их для дальнейшего продвижения. За минувшие сутки наши воины отразили 11 атак противника. В частности, в таких населенных пунктах, как Глубокое, Липцы, Лукьяновка, Борисовка, Нескучное, Шебекино, Волчанск“, — сказал представитель „Хортицы“.
По его данным, в Лукьянцах и Волчанске в Харьковской области продолжаются бои. На отдельных участках в районе Лукьянцев и Волчанска, по словам Волошина, совершены маневры, чтобы избежать потерь.
Ранее спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.
ВСУ сообщили об отводе войск у Волчанска и Лукьянцев
Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона сообщил, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь.
Накануне вечером об этом упоминалось в сводке Генштаба ВСУ, но сегодня Лиховий рассказал об этом подробнее.
„Враг концентрирует свои усилия в Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. На Харьковском направлении подразделения наших войск отражали 18 атак противника“, — цитирует его „Украинская правда“.
„На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь наши подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются, — сказал представитель Генштаба. — Украинские бойцы не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия. Враг под постоянным огневым контролем нашей артиллерии и подразделений БПЛА сил обороны“.
Разведка Украины заявляет, что Кремль планирует открыть новый фронт, однако многие эксперты считают, что это не более чем попытка запугать украинскую армию.
Ситуация на всех фронтах в Украине оценивается как тяжелая. Россия с конца прошлой недели без остановки давит на всех участках фронта, а также открыла новое наступление в Харьковской области, сообщает „Актуальная камера“.
„По сути, российское наступление было информационной операцией по созданию хаоса и паники, подкрепленной действиями на местах, с целью заставить наши войска дислоцироваться с востока, создать впечатление, что они окружены и отрезаны, но это не так. Во-вторых, это было направлено на дестабилизацию ситуации внутри Украины, но я повторяю, ничего драматичного не происходит“, – заверил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
При этом Буданов отмечает, что, по его сведениям, Россия может в ближайшие дни открыть еще один фронт на Сумском направлении. Однако эксперты считают, что перерасти в новый широкий фронт это не сможет –во-первых, потому что у России попросту не хватит ресурсов, а во-вторых, потому что у Украины имеются давно подготовленные рубежи обороны.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.