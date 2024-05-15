За рубежом
15.05.2024, 20:30

Кто он - пожилой мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии? Сын нападавшего: „Я в шоке“

 
В покушении подозревают 71-летнего Й.Ц. Браня.
В покушении подозревают 71-летнего Й.Ц. Браня.
ФОТО: Erakogu

Нападавший, скорее всего, использовал зарегистрированное оружие. Полиция арестовала его сразу же после нападения.

После покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо задержали 71-летнего Й.Ц. Браня. Мужчина, проживающий в расположенном на западе Словакии городе Левице, имеет лицензию на оружие и владеет зарегистрированным оружием, которое он, вероятно, использовал во время сегодняшнего нападения, пишет местный портал Aktuality.

Нападавший произвел в премьер-министра несколько выстрелов. Одна пуля попала Фико в живот, два - в руки.

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