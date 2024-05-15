Кто он - пожилой мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии? Сын нападавшего: „Я в шоке“

После покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо задержали 71-летнего Й.Ц. Браня. Мужчина, проживающий в расположенном на западе Словакии городе Левице, имеет лицензию на оружие и владеет зарегистрированным оружием, которое он, вероятно, использовал во время сегодняшнего нападения, пишет местный портал Aktuality.