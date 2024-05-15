Посол Эстонии в Словакии: в обществе уже давно царит напряжение

Посол Эстонии в Словакии Мерле Паюла сказала, что на данный момент люди знают о стрельбе только то, что сообщает пресса. „Местные СМИ довольно сдержанны, поскольку никто не знает подробностей и не хочет спешить с преждевременными выводами“, - отметила она.

По словам Паюла, в прессе пишут, что премьер-министр покидал заседание правительства и остановился на улице, чтобы пообщаться с местными жителями, и в этот момент в него выстрелили. „Предположительно, было три или четыре выстрела, пули попали ему в живот и, возможно, в руки“, - сказала Паюла. Она добавила, что Фико был доставлен в больницу и его состояние стабильно.

„Мы надеемся, что все было не так серьезно, как показалось на первый взгляд, но это будет видно со временем“, - признала Паюла.

Кто мог быть организатором нападения? „На данном этапе никто не осмелится строить предположения, - сказала Паюла. - Необходимо провести тщательное расследование, а любые предположения могут привести к ненужным проблемам, потому что общество находится в напряжении из-за нескольких избирательных кампаний, и угрозы, которые, к счастью не реализовались, были направлены на разных людей. К сожалению, это показывает, что есть люди, которых можно мотивировать на поступки, которые нормальный человек не совершит“.

Паюла добавила, что словацкие СМИ пока ни на кого не указывают. „Но это невозможно остановить, социальные сети все равно будут жить своей жизнью, - добавила она. - На данный момент нет никакой возможности и, по сути, желания выдвигать предположения“.

Что будет дальше? По словам Паюла, начнется расследование, а правительство продолжит свою работу. Обязанности Фико до выяснения обстоятельств будет исполнять один из заместителей премьер-министра.

В настоящее время в Словакии четыре заместителя премьера. Один из них - министр обороны Роберт Калиняк, и, поскольку он и премьер-министр представляют одну и ту же партию, по всей видимости, он сможет временно взять на себя обязанности последнего.