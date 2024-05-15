Правда ли, что французские лётчики по ошибке нарисовали российский триколор в небе над Марселем?
В преддверии 9 мая 2024 года в российских СМИ и соцсетях стали распространяться сообщения, будто пилоты ВВС Франции перепутали очерёдность цветов своего национального флага и случайно изобразили в небе государственный символ России. Мы проверили достоверность видео, приводимого в качестве доказательства.
Этой весной началась эстафета огня Олимпийских игр, которые летом пройдут в Париже. 16 апреля его зажгли в Олимпии, первый этап эстафеты традиционно прошёл в Греции. 27 апреля пламя отправилось во Францию на борту парусника „Белем“, который был спущен на воду вскоре после первой в современной истории Олимпиады 1896 года. 8 мая судно прибыло в Марсель, где в порту прошла торжественная церемония. Вечером того же дня в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (158 000 просмотров на момент написания этого разбора) вышел пост с роликом, согласно которому французские самолёты изобразили в небе флаг России, а не Франции. В дальнейших публикациях уточнялось, что управляли ими лётчики из элитной пилотажной группы Patrouille de France.
9 мая о видео с предполагаемым конфузом пилотов со ссылкой на „Царьград“ рассказало множество российских СМИ. Согласно материалу на сайте телеканала, „тройка самолётов (на самом деле их было восемь. — Прим. „Проверено“) неожиданно распылила в небе над территорией НАТО государственный флаг России“. Автор статьи сделал предположение, что лётчики перепутали очерёдность синего и белого цветов. „Три горизонтальные полосы — синяя, белая, красная — оказались похожи на российский флаг, тогда как на французском флаге эти же цвета отображены по вертикали“, — объясняет „Российская газета“. В „Аргументах и фактах“ уточнили, что руководство Франции никак не отреагировало на инцидент, по факту которого начались некие разбирательства. Похожие публикации о российском триколоре над Марселем выпустили ИА „Регнум“, газеты „Взгляд“ и „Московский комсомолец“, Lenta.ru, Ura.ru, „Вести.ru“, „Смотрим“, News.ru, „Прайм“, „Репортёр“, ГТРК „Мурман“, „Блокнот“ и другие ресурсы. При этом не все издания сошлись на том, что ошибка произошла 8 мая во время церемонии встречи олимпийского огня, — например, по данным газеты „Жизнь“, видео было записано 9 мая на параде в честь празднования Дня Европы.
По данным TGStat, на момент написания этого разбора новость о предполагаемой ошибке французских пилотов в общей сложности набрала в Telegram не менее 15 млн просмотров. Вирусный ролик с „перепутанными“ флагами был опубликован в каналах телеведущих Владимира Соловьёва (дважды: 240 000 и 202 000 просмотров), Ирены Понарошку (148 000), Леры Кудрявцевой (121 000), Руслана Осташко (107 000), Олеси Лосевой (69 000) и Оскара Кучеры (35 000), общественной деятельницы Екатерины Мизулиной (209 000), медиаменеджерки Кристины Потупчик (24 000), а также Mash (1 млн), „Прямой эфир“ (769 000), „Саня во Флориде“ (528 000), „Поздняков 3.0“ (430 000), „Дмитрий Никотин“ (357 000), „Топор Live“ (353 000, пост удалён), „ЗеРада“ (309 000), „Рифмы и новости“ (309 000), Fighterbomber (305 000), „Коза кричала“ (270 000), „КБ“ (247 000) и др. Также вирусный ролик набрал миллионные просмотры на других платформах: „ВКонтакте“, TikTok и соцсети X (в том числе на французском, арабском и английском языках).
„Проверено“ не смогло определить первоисточник вирусного 18-секундного ролика, однако по косвенным признакам (пейзаж, количество самолётов, дата и время распространения ролика) можно с высокой степенью уверенности утверждать, что запись на самом деле сделана 8 мая в Марселе. Журналисты американского фактчекингового проекта Lead Stories, французского онлайн-издания TF1 Info и телеканала France 24 также считают, что это видео подлинное и что оно сделано на мероприятии в честь прибытия олимпийского огня во Францию.
Согласно всем фото- и видеоотчётам с торжества на официальных ресурсах Олимпиады и публикациям множества французских СМИ, во время мероприятия самолёты Patrouille de France с помощью разноцветного дыма изобразили в небе олимпийские кольца и сине-бело-красный флаг Франции. „Проверено“ не нашло какие-либо сообщения о неправильной последовательности цветов в авторитетной международной прессе.
При этом вряд ли французские СМИ и власти смогли бы скрыть подобный инцидент, произошедший на глазах у десятков тысяч зрителей, тем более что прецедент уже был. 14 июля 2018 года во время традиционного военного парада в День взятия Бастилии в небе над парижской Триумфальной аркой случился конфуз: вместо трёхцветного флага страны девять самолётов Patrouille de France выпустили красно-сине-бело-красное дымовое полотно. В Сети есть множество сделанных в тот день видео и фото, написали о том случае и многие франкоязычные издания. И хотя некоторые зрители посчитали, что таким образом лётчики символически показали кровь, пролитую Вооружёнными силами Франции, представители ВВС признали, что это была ошибка, и извинились за неё. „Самолёт, который летел с этой красной дымовой завесой вместо синей, был запасным. Поскольку он должен был быть готов заменить любой самолёт, его нагрузили несколькими цветами“, — рассказала после парада подполковник Мод Гролье.
Что касается видео, распространяемого в мае 2024 года, то бело-сине-красная (как на флаге РФ) дымовая завеса появилась там из-за оптического эффекта. Например, в начале процесса выпуска дыма отчётливо видно, как одна из синих полос перекрывает собой белую, то есть самолёт, „заряженный“ синим, летел ближе к камере, чем самолёт с белым дымом.
В соцсети X этим роликом среди прочих поделился англоязычный прокремлёвский аккаунт Lord Bebo (840 000 просмотров). Вскоре под его твитом появилось дополнение от Community Notes — с помощью этого инструмента пользователи платформы могут добавлять важный контекст, который автор упустил или умышленно скрыл от аудитории. В заметке со ссылкой на видео, размещённое в официальном аккаунте Олимпийских игр, утверждалось, что пилоты не перепутали цвета, а флаг РФ виден лишь из-за угла съёмки. Блогер назвал это „бессовестной ложью“, показал сравнение скриншотов двух роликов и призвал своих подписчиков оценить примечание как неполезное (в таком случае плашку убирают с твита — это и произошло с оригинальным постом Lord Bebo).
Дело в том, что во время церемонии самолёты не единожды пролетали над Марселем, и Lord Bebo выбрал для сравнения не тот пролёт. Полная трансляция парада опубликована на официальном YouTube-канале Олимпийских игр. Согласно записи, сначала лётчики нарисовали в воздухе олимпийские кольца, а затем несколько раз с помощью разноцветного дыма изображали французский флаг — для нас важен лишь последний пролёт, когда самолёты были не на одном уровне, а летели друг под другом в три ряда (в конце этого построения пилоты разлетелись в разные стороны). Видно, что при такой конфигурации самолёты с белым дымом летят выше и чуть впереди относительно самолётов с синими и красными завесами.
Судя по всему, именно такое построение и привело к тому, что с некоторых ракурсов зрителям казалось, будто синий дым распылили между белым и красным. Мы решили проверить это предположение, изучив другие ролики. Так, пользовательца TikTok под ником MarionNrd_ опубликовала видео с похожим углом съёмки — там также можно заметить бело-сине-красную последовательность цветов. При этом с другой точки на большом расстоянии очерёдность противоположная: белый, красный, синий, что подтверждает ролик пользователя Karl Comont.
Таким образом, французские лётчики не совершали ошибку, из-за которой в небе над Марселем появился российский триколор. На самом деле самолёты нарисовали флаг Франции, но из-за оптической иллюзии и перспективы с некоторых ракурсов он мог быть похож на государственный символ РФ. Как сообщает TF1 Info, 8 мая в Марселе подобный эффект наблюдался при съёмке с очень ограниченного числа точек. Фактчекеры из Lead Stories, в свою очередь, предполагают, что видео было снято из Порт-дю-Фриуль на острове Ратонно, примерно в 5 км по воде от порта, где проходила церемония в честь прибытия олимпийского огня.
Итог: Неправда