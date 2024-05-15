Правда ли, что французские лётчики по ошибке нарисовали российский триколор в небе над Марселем?

9 мая о видео с предполагаемым конфузом пилотов со ссылкой на „ Царьград “ рассказало множество российских СМИ. Согласно материалу на сайте телеканала, „тройка самолётов (на самом деле их было восемь. — Прим. „Проверено“) неожиданно распылила в небе над территорией НАТО государственный флаг России“. Автор статьи сделал предположение, что лётчики перепутали очерёдность синего и белого цветов. „Три горизонтальные полосы — синяя, белая, красная — оказались похожи на российский флаг, тогда как на французском флаге эти же цвета отображены по вертикали“, — объясняет „ Российская газета “. В „ Аргументах и фактах “ уточнили, что руководство Франции никак не отреагировало на инцидент, по факту которого начались некие разбирательства. Похожие публикации о российском триколоре над Марселем выпустили ИА „ Регнум “, газеты „ Взгляд “ и „ Московский комсомолец “, Lenta.ru , Ura.ru , „ Вести.ru “, „ Смотрим “, News.ru , „ Прайм “, „ Репортёр “, ГТРК „ Мурман “, „ Блокнот “ и другие ресурсы. При этом не все издания сошлись на том, что ошибка произошла 8 мая во время церемонии встречи олимпийского огня, — например, по данным газеты „ Жизнь “, видео было записано 9 мая на параде в честь празднования Дня Европы .

Этой весной началась эстафета огня Олимпийских игр, которые летом пройдут в Париже. 16 апреля его зажгли в Олимпии, первый этап эстафеты традиционно прошёл в Греции. 27 апреля пламя отправилось во Францию на борту парусника „ Белем “, который был спущен на воду вскоре после первой в современной истории Олимпиады 1896 года. 8 мая судно прибыло в Марсель, где в порту прошла торжественная церемония. Вечером того же дня в Telegram-канале „ Шейх Тамир “ (158 000 просмотров на момент написания этого разбора) вышел пост с роликом, согласно которому французские самолёты изобразили в небе флаг России, а не Франции. В дальнейших публикациях уточнялось, что управляли ими лётчики из элитной пилотажной группы Patrouille de France.

Что касается видео, распространяемого в мае 2024 года, то бело-сине-красная (как на флаге РФ) дымовая завеса появилась там из-за оптического эффекта. Например, в начале процесса выпуска дыма отчётливо видно, как одна из синих полос перекрывает собой белую, то есть самолёт, „заряженный“ синим, летел ближе к камере, чем самолёт с белым дымом.

При этом вряд ли французские СМИ и власти смогли бы скрыть подобный инцидент, произошедший на глазах у десятков тысяч зрителей, тем более что прецедент уже был. 14 июля 2018 года во время традиционного военного парада в День взятия Бастилии в небе над парижской Триумфальной аркой случился конфуз: вместо трёхцветного флага страны девять самолётов Patrouille de France выпустили красно-сине-бело-красное дымовое полотно. В Сети есть множество сделанных в тот день видео и фото, написали о том случае и многие франкоязычные издания . И хотя некоторые зрители посчитали , что таким образом лётчики символически показали кровь, пролитую Вооружёнными силами Франции, представители ВВС признали, что это была ошибка, и извинились за неё. „Самолёт, который летел с этой красной дымовой завесой вместо синей, был запасным. Поскольку он должен был быть готов заменить любой самолёт, его нагрузили несколькими цветами“, — рассказала после парада подполковник Мод Гролье.

Согласно всем фото- и видеоотчётам с торжества на официальных ресурсах Олимпиады и публикациям множества французских СМИ , во время мероприятия самолёты Patrouille de France с помощью разноцветного дыма изобразили в небе олимпийские кольца и сине-бело-красный флаг Франции . „Проверено“ не нашло какие-либо сообщения о неправильной последовательности цветов в авторитетной международной прессе.

„Проверено“ не смогло определить первоисточник вирусного 18-секундного ролика, однако по косвенным признакам (пейзаж, количество самолётов, дата и время распространения ролика) можно с высокой степенью уверенности утверждать, что запись на самом деле сделана 8 мая в Марселе. Журналисты американского фактчекингового проекта Lead Stories , французского онлайн-издания TF1 Info и телеканала France 24 также считают, что это видео подлинное и что оно сделано на мероприятии в честь прибытия олимпийского огня во Францию.

В соцсети X этим роликом среди прочих поделился англоязычный прокремлёвский аккаунт Lord Bebo (840 000 просмотров). Вскоре под его твитом появилось дополнение от Community Notes — с помощью этого инструмента пользователи платформы могут добавлять важный контекст, который автор упустил или умышленно скрыл от аудитории. В заметке со ссылкой на видео, размещённое в официальном аккаунте Олимпийских игр, утверждалось, что пилоты не перепутали цвета, а флаг РФ виден лишь из-за угла съёмки. Блогер назвал это „бессовестной ложью“, показал сравнение скриншотов двух роликов и призвал своих подписчиков оценить примечание как неполезное (в таком случае плашку убирают с твита — это и произошло с оригинальным постом Lord Bebo).

Дело в том, что во время церемонии самолёты не единожды пролетали над Марселем, и Lord Bebo выбрал для сравнения не тот пролёт. Полная трансляция парада опубликована на официальном YouTube-канале Олимпийских игр. Согласно записи, сначала лётчики нарисовали в воздухе олимпийские кольца, а затем несколько раз с помощью разноцветного дыма изображали французский флаг — для нас важен лишь последний пролёт, когда самолёты были не на одном уровне, а летели друг под другом в три ряда (в конце этого построения пилоты разлетелись в разные стороны). Видно, что при такой конфигурации самолёты с белым дымом летят выше и чуть впереди относительно самолётов с синими и красными завесами.

Судя по всему, именно такое построение и привело к тому, что с некоторых ракурсов зрителям казалось, будто синий дым распылили между белым и красным. Мы решили проверить это предположение, изучив другие ролики. Так, пользовательца TikTok под ником MarionNrd_ опубликовала видео с похожим углом съёмки — там также можно заметить бело-сине-красную последовательность цветов. При этом с другой точки на большом расстоянии очерёдность противоположная: белый, красный, синий, что подтверждает ролик пользователя Karl Comont.

Таким образом, французские лётчики не совершали ошибку, из-за которой в небе над Марселем появился российский триколор. На самом деле самолёты нарисовали флаг Франции, но из-за оптической иллюзии и перспективы с некоторых ракурсов он мог быть похож на государственный символ РФ. Как сообщает TF1 Info, 8 мая в Марселе подобный эффект наблюдался при съёмке с очень ограниченного числа точек. Фактчекеры из Lead Stories, в свою очередь, предполагают, что видео было снято из Порт-дю-Фриуль на острове Ратонно, примерно в 5 км по воде от порта, где проходила церемония в честь прибытия олимпийского огня.

Итог: Неправда