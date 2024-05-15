Лидеры ЕС призывают Грузию отменить закон об „иноагентах“

Лидеры Европейского Союза призвали Грузию отменить спорный закон об „иностранных агентах“, одобренный в третьем чтении парламентом в Тбилиси. „Принятие этого закона оказывает негативное влияние на продвижении Грузии на пути в ЕС“, - заявили в среду, 15 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархеи.

Решение о дальнейшем пути Грузии находится в руках этой страны, указали они в совместном заявлении. „Мы настоятельно призываем власти Грузии отменить закон, сохранить свою приверженность к вступлению в ЕС и продвигать необходимые реформы, описанные в девяти шагах (необходимых для реализации в Грузии в процессе евроинтеграции. - Ред.), - указали Боррель и Вархеи.

Председатель ЕС Бельгия поддерживает грузинский народ, стремящийся в ЕС

В свою очередь председательствующая в ЕС Бельгия выразила сожаление в связи с принятием грузинским парламентом закона об „иноагентах“. Этот закон отдаляет Грузию от европейских ценностей, написала в мессенджере X министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб. „Мы настоятельно призываем власти Грузии пересмотреть данные меры и сохранить обязательства перед ЕС“, - заявила она.

По словам Лябиб, Бельгия поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии, защиты прав человека и верховенства закона. „Грузины стремятся к европейскому будущему. Их голос должен быть услышан“, - написала она далее.

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