ВИДЕО | На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение. Он тяжело ранен

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Преступник напал на Фицо в городе Гандлова. По словам очевидцев, Фицо подошел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздалось несколько выстрелов. В результате нападения Фицо упал на землю. По данным СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот. Видео, снятое после нападения, опубликовало издание HNonline.sk.

Полиция задержала подозреваемого сразу после нападения, пишет Pravda.

Пострадавшего премьер-министра увезли на вертолете в больницу в Братиславе.

В городе Гандлова проходило выездное заседание правительства, на котором члены кабинета министров обсуждали социально-экономическую ситуацию в двух районах Словакии.

Действующий президент Словакии Зузана Чапутова осудила покушение на Роберта Фицо

„Совершенно потрясена сегодняшним жестоким нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое я осуждаю самым решительным образом“, — написала она в твиттере. Слова поддержки Роберту Фицо высказали политики соседних со Словакией стран, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Чехии Петр Павел. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал „ужасающим“ покушение на „главу правительства соседнего государства-партнера“. „Необходимо приложить все усилия для того, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере“, — сказал Зеленский.

Покушение осудила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: „Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо“. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что „шокирован и потрясен стрельбой в премьер-министра Роберта Фицо“.

Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия „Курс — социальная демократия“. В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что будет выступать против военной помощи Украине.