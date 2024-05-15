Первое интервью Юргена Хенна в качестве главного тренера сборной Эстонии по футболу: волнение от ожидания велико

„Цель главного тренера сборной — вместе с игроками создать хорошие воспоминания для болельщиков. Волнение от ожидания велико, потому что я даже помню, что был положительный ажиотаж, когда я ходил на игры, и даже если результат был не из приятных, было что вспомнить“, — сказал Хенн, который покинул пост главного тренера „Флоры“ в прошлом году и последние шесть месяцев работал помощником главного тренера сборной Эстонии.

„Первый контакт и мысли по этому поводу были осенью. В тот момент я почувствовал, что сейчас неподходящий момент для меня, чтобы возглавить новую команду, будь то клуб или сборная. Я чувствовал, что очень устал, у меня не было той энергии, которая присуща моему типу тренера — типу тренера, которого я хочу дать команде. Вот почему я колебался“, — объяснил Хенн на пресс-конференции в среду.

„Сейчас я смог отдохнуть от своих повседневных обязанностей и собраться с мыслями, ко мне вернулась энергия, что очень важно. После марта все стало понятнее, и я почувствовал себя готовым, особенно благодаря этому возвращению энергии и свежести. Короткий период работы в сборной также помог мне увидеть нюансы со стороны — ничего особенного, но было важно увидеть процессы, чтобы не окунаться в воду с головой“, — сказал Хенн, который дебютирует на посту главного тренера сборной Эстонии в полуфинальном матче Кубка Балтии против Фарерских островов 8 июня.

Какие цели ставит перед Хенном ЭФС и какие цели ставит он сам? „Нет необходимости упоминать о победе в Кубке Балтии, это цель сборной Эстонии при любых обстоятельствах, — сказал Хенн. — Кроме того, мы должны продолжать привлекать молодежь. Это не значит, что во время омоложения в сборную не будут вызываться возрастные игроки. Это постепенный процесс. Но если игрок постарше и игрок помоложе находятся более или менее на одном уровне, то выбор, скорее всего, будет сделан в пользу молодого игрока“.

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