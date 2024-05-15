Российская армия вошла в Волчанск. Почему не выстояла первая линия обороны ВСУ в Харьковской области?

„В городе и вокруг него нет никаких признаков каких-либо оборонительных сооружений“, — заявил он 13 мая. По его словам, оборонительные рубежи расположены в отдалении от границы, но почему-то в низине, а не на высотах.

Главный редактор издания „Цензор.нет“ украинский журналист Юрий Бутусов, который был на месте событий, подтвердил эту версию.

Большой резонанс получили заявления командира воюющей на этом направлении украинской разведроты Дениса Ярославского, который заявил, что первой линии обороны возле Волчанска якобы „просто не было“ и россияне „зашли пешком“.

Военное и политическое руководство Украины уверяет, что ситуацию удалось стабилизировать, а наступление противника затормозилось. Но без ответа остаются вопросы о том, почему россиянам удалось быстро преодолеть первую линию обороны ВСУ и была ли она должным образом подготовлена, пишет BBC News Русская служба .

Генштаб ВСУ ночью 15 мая сообщил, что в районах Лукьянцев и Волчанска в Харьковской области ВСУ переместились на более выгодные позиции.

Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, продолжаются активные бои, сообщают украинские телеграм-каналы со ссылкой на полицию.

Российские войска зашли на территорию Волчанска с севера и обходят город с востока, написал военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. По его данным, под Волчанском Россия захватила сёла Плетенёвка, Огурцово, Гатище и Бугроватку, параллельно наступает на Липцы, но штурмует только пехотой. „Взяты сёла Стрелка, Красное, Пыльная, Борисовка, вошли в Лукьянку и Глубокое“, — пишет Рёпке.

В связи с обострением ситуации в Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием.

Мы строили третью линию обороны, кое-где — вторую. Все зависит от километража до линии соприкосновения или границы. Первая линия и основная часть второй — это непосредственно ответственность Вооруженных сил и тех воинских частей, которые заходят на эти позиции.

Олег Синегубов: Действительно, что касается фортификаций, существует несколько линий обороны. Они делятся между собой по приближенности или к госгранице, или к линии соприкосновения.

Би-би-си: Объясните, пожалуйста, Харьковская областная военная администрация отвечала за все линии обороны или за одну конкретную?

Уже после того, как российское наступление началось, корреспондент Украинской службы Би-би-си Олег Черныш поговорил с Олегом Синегубовым, чтобы понять, почему фортификации не остановили противника.

„Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать“, — подчеркнул тогда Зеленский.

В начале апреля, на фоне слухов об угрозе наступления на Харьковщину, регион посетил президент Владимир Зеленский. Вместе с главой Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым он проинспектировал оборонительные рубежи.

В Украине процесс возведения фортификаций устроен так, что одного органа, ответственного за этот процесс, не найти. Учитывая, что оборонительные рубежи имеют классическое построение из трех полос и предполья, то есть полосы обеспечения, за обустройство каждой из них отвечает отдельное ведомство. Передний край — из-за опасности обстрелов — обустраивается силами воинской части, которая держит этот участок, далее подключаются гражданские подрядчики и областные администрации.

Минные поля на этом направлении есть, отмечает военкор, но они размещены так, что противодействуют только бронетехнике противника, а не пешим подразделениям.

Строить, используя бетонные конструкции, большую строительную технику, на первой линии просто невозможно.

Когда мы строили по факту вторую-третью линию, которая удалена от линии границы или фронта на 10-15-20 и даже 30 км, то враг бил и уничтожал нашу технику.

У нас более 30 единиц техники — гражданской строительной — уничтожено, четыре человека погибли, более 15 получили ранения. Это те наши гражданские подрядчики, харьковчане, которые выполняли работы на соответствующих направлениях.

Поэтому подчеркну, что администрация отвечает за свой объем работ, а военные должны публично коммуницировать об их выполненных задачах на первой и второй линиях обороны.

Би-би-си: То есть к вашим — третьей и частично второй — линиям обороны россияне еще не приблизились?

О.С.: Относительно приближения врага все достаточно условно. Кое-где на наших фортификационных сооружениях уже стоят наши военные, занимают их и так далее.

Би-би-си: Когда началась усиленная работа по сооружению фортификаций? Я так понимаю, что когда в начале апреля на Харьковщину приезжал президент Зеленский, он инспектировал уже завершенные работы.

О.С.: Нет, это были не завершенные работы, это были работы, которые еще продолжались. Часть должны были завершить до 30 апреля, часть до 1 июня.

Би-би-си: То есть до 1 июня этого года должно быть полностью завершено возведение фортификаций на Харьковщине?

О.С.: Смотрите, это достаточно условно. Потому что у нас есть позиции, где мы не можем строить и переносим сроки, потому что там постоянные обстрелы. Поэтому мы свои планы корректируем. Там, где у нас нет обстрелов и проведено разминирование, то там задачи по фортификации, которые перед нами были поставлены, уже завершены и выполнены полностью.

Би-би-си: Эта линия, за которую вы отвечаете, оборудована бетонными укрытиями и защищена для личного состава ВСУ?