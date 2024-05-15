Правда ли, что Альберт Эйнштейн плохо учился в школе?
Фразами наподобие „Эйнштейн получал плохие оценки по математике и физике“ людей нередко пытаются убедить в том, что школьные оценки ни на что в жизни не влияют. Проверяем, действительно ли великий физик в детстве был обыкновенным двоечником.
Один из самых популярных способов аргументации в споре — пример из жизни какой-нибудь знаменитости. С подобными доводами мы сталкиваемся в течение всей жизни. „Гайдар в 16 лет командовал полком“, „Ломоносов пешком до Москвы дошёл“, „Наполеон и Гитлер тоже думали, что покорят Россию“ — на эти аргументы сложно возразить, ведь герой примера общеизвестен. Однако мы не всегда задумываемся: а всё ли здесь верно? Если с детства мы слышали, что великий Альберт Эйнштейн плохо учился в школе, то, наверное, так и было… Или нет?
Первым местом учёбы Эйнштейна была католическая начальная школа в Мюнхене (1885–1888 годы). Альберт ушёл из неё в восьмилетнем возрасте, так что этот период его учёбы не особо показателен. Гораздо интереснее его успехи в Люитпольдовской гимназии, которая в наши дни носит имя учёного. По состоянию на конец 1880-х годов гимназия выделялась уровнем преподавания математики, естественных наук и древних языков, а также современной лабораторией.
Какова же была успеваемость Эйнштейна в этой продвинутой школе? Мир узнал достоверную информацию об этом лишь в 1984 году, благодаря публикации в газете New York Times. Её выводы однозначны: Эйнштейн был вундеркиндом.
К 11 годам он овладел физикой на уровне колледжа, блестяще играл на скрипке. Среди одноклассников он имел репутацию зубрилы и большого зануды, хотя довольно дружелюбно относился к сверстникам. В 12 лет запоем прочитал учебник по геометрии и буквально влюбился в эту науку. А в 15 бросил гимназию, чтобы уехать к родителям в Милан. Параллельно он попробовал поступить в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха.
Откуда же взялась легенда о плохой успеваемости Эйнштейна? Дело в том, что вступительные экзамены в высшую техническую школу юный Альберт провалил. Да, он прекрасно сдал физику и математику, но завалил биологию и французский. Что было немудрено с его биографией.
Однако это не единственная причина. Второе основание для рождения легенды появилось полгода спустя. 16-летний Эйнштейн решил-таки получить аттестат о среднем образовании и окончил местную школу в кантоне Арау. Давайте взглянем на этот аттестат:
Мы видим, что самые высокие оценки у молодого человека по алгебре, геометрии, физике и (внезапно) истории. В остальном Эйнштейн оправдал ожидания: тройка по французскому, четвёрки — по географии и рисованию. Откуда же взяться мифу? Дело в том, что немецкая система оценок была десятибалльной, и на её фоне эйнштейновские шесть баллов выглядели как трояк. А вот в Швейцарии это была максимальная оценка. Кроме того, известно, что в первых двух триместрах шкала оценок была перевёрнутой — от шестерки к единице, что тоже могло сбить с толку журналистов, увидевших „позорные“ шестёрки.
Таким образом, Альберт Эйнштейн как минимум по профильным для себя предметам учился блестяще. Хоть и имел, как пишут журналисты, немало претензий к системе образования.
Ну и напоследок дадим слово самому гению. Заблуждение, которому посвящено наше исследование, возникло ещё при жизни Эйнштейна. Говорят, когда отцу теории относительности показали одну такую газетную заметку, он расхохотался:
„Я никогда не делал ошибок в математике, а дифференциальное и интегральное исчисление освоил к 15 годам.“
Итог: Неправда