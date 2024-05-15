Правда ли, что Альберт Эйнштейн плохо учился в школе?

Один из самых популярных способов аргументации в споре — пример из жизни какой-нибудь знаменитости. С подобными доводами мы сталкиваемся в течение всей жизни. „Гайдар в 16 лет командовал полком“, „Ломоносов пешком до Москвы дошёл“, „Наполеон и Гитлер тоже думали, что покорят Россию“ — на эти аргументы сложно возразить, ведь герой примера общеизвестен. Однако мы не всегда задумываемся: а всё ли здесь верно? Если с детства мы слышали, что великий Альберт Эйнштейн плохо учился в школе, то, наверное, так и было… Или нет?

Первым местом учёбы Эйнштейна была католическая начальная школа в Мюнхене (1885–1888 годы). Альберт ушёл из неё в восьмилетнем возрасте, так что этот период его учёбы не особо показателен. Гораздо интереснее его успехи в Люитпольдовской гимназии, которая в наши дни носит имя учёного. По состоянию на конец 1880-х годов гимназия выделялась уровнем преподавания математики, естественных наук и древних языков, а также современной лабораторией.

Какова же была успеваемость Эйнштейна в этой продвинутой школе? Мир узнал достоверную информацию об этом лишь в 1984 году, благодаря публикации в газете New York Times. Её выводы однозначны: Эйнштейн был вундеркиндом.

К 11 годам он овладел физикой на уровне колледжа, блестяще играл на скрипке. Среди одноклассников он имел репутацию зубрилы и большого зануды, хотя довольно дружелюбно относился к сверстникам. В 12 лет запоем прочитал учебник по геометрии и буквально влюбился в эту науку. А в 15 бросил гимназию, чтобы уехать к родителям в Милан. Параллельно он попробовал поступить в Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха.

Откуда же взялась легенда о плохой успеваемости Эйнштейна? Дело в том, что вступительные экзамены в высшую техническую школу юный Альберт провалил. Да, он прекрасно сдал физику и математику, но завалил биологию и французский. Что было немудрено с его биографией.